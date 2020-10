Elev på handelsgymnasium testet positiv: Klassekammeraterne går i selvisolation

Søndag eftermiddag modtog en lærer på Lyngby Handelsskole besked om, at en af vedkommenes elever er testet positiv for corona. Det oplyser uddannelsesstedet til Det Grønne Område.

Eleven havde ikke udvist symptomer på virus, men blev udelukkende testet, fordi eleven skulle i praktik i en virksomhed.

Eleven orienterede sin lærer og sine klassekammerater med det samme. Og i samråd med corona-hotlinjen besluttede underviseren søndag eftermiddag at bede eleverne om at gå i selvisolation, indtil de er testet negativ to gange.

Klassen undervises desuden virtuelt, og den fysiske undervisning genoptages, når eleverne har modtaget negative testsvar.

Skolen håber at dette kan ske fra mandag i uge 45.