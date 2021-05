Elendig sæson sluttede med store smil

Modstanderen var Helsinge, der blev besejret 1-0. Jacob Lerche scorede kampens eneste mål i det 32. minut.

Virum-Sorgenfri burde have vundet større, men manglede held og træfsikkerhed i afgørende situationer. Blandt andet havde indskiftede Nikola Cabrilo på kun 16 år og to måneder et skud på stolpen i 2. halvleg.

Kampen var den sidste i grundspillet, og Virum-Sorgenfri er havnet i nedrykningspuljen med syv hold. Det er uvist, hvor mange, der rykker ud. Det afhænger af antallet af nedrykkere fra Sjællandsserien og Danmarksserien.

”Det bliver 2-4. Bliver det kun to, har vi en chance, da vi kun har fem point op til nummer tredjesidst i rækken. Uanset hvad, er der stor spilleglæde og sammenhold i truppen, der udelukkende består af unge spillere af egen avl. Klubbens seniorafdeling er i vækst, og i denne sæson har vi haft fire seniorhold tilmeldt turneringen”, siger assistenttræner André Behrend.