Se billedserie Børn og voksne fra Græshoppen var blandt de første til at udforske de nye muligheder på Frilandsmuseet. Foto: Frank S. Pedersen

Ekstraordinær åbning: Kommunens små børn indtager Frilandsmuseet

Dagtilbud og skoler bydes velkommen til Brede af Kulturministeriet

Det Grønne Område - 01. maj 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Narj se, herinde er der hestebåse," lyder det inde fra et af de gamle huse på Frilandsmuseet. Ligesom kommunens og landets øvrige museer, er her ellers lukket for offentlig adgang på grund af Corona-smittefaren.

Alligevel kunne børn og voksne fra Græshoppen i Virum gå på opdagelse i torsdags, for på opfordring fra borgmesteren og i samarbejde med kommunen har museet helt ekstraordinært åbnet dørene.

"Jeg holder meget af Frilandsmuseet og plejer blandt andet sammen med min famile selv at optræde her iført 1800-talstøj," fortæller borgmester Sofia Osmani (K) om sit forhold til museet.

"Jeg syntes, det var synd, at det står tomt, når andre mangler steder at være," siger hun, der derfor henvendte sig museet.

Positive svar Frilandsmuseet havde i øvrigt også fået en henvendelse fra naboen, Kongevejens Skole. Alt i alt blev forespørgslerne taget vel imod.

"Vi ved, at der er pladsmangel i de nyligt genåbnede skoler og institutioner i kommunen, og vi vil gerne hjælpe dem med at tilbyde den plads, som mange af dem står og mangler," siger museumschef Peter Henningsen i en pressemeddelelse.

Det skete kort efter, at Kulturministeriet havde godkendt, at museet stiller arealer og toiletfaciliteter til rådighed for skoler og dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Her i nedlukningsperioden leder vi efter måder at bringe vores lokationer i spil på trods af stramme restriktioner som statslig institution. Vi fik en henvendelse fra borgmesteren i Lyngby-Taarbæk, som var oplagt at gribe. Det er godt, at vi på trods af nedlukningen kan være med til at afhjælpe nu-og-her problemer i samfundet," siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

Plads til 1. maj børn Den første dag blev den nye mulighed brugt af Åkanden, Prinsessehøj og Græshoppen. Fra kommunens side er det tænkt, at det især skal komme dagtilbud til gode, der er pressede af, at skolerne ikke kan modtage de store børnehavebørn allerede 1. maj, som det ellers er kotume.

Kommunen har inddelt museets arealer i 14 områder, der hver har tilknyttet minimum to toiletter. Desuden er der sat et område af til Kongevejens Skole. Der arbejdes på, at hvert område også kan få et tag at gå i læ under, hvis solskinsvejret ikke fortsætter. I begyndelsen er det dagtilbuddet, der sørger for transporten mellem institutionen og museet. Men for at mindske brugen af offentlige transportmidler er det meningen, at forældrene fra cirka 1. maj skal bringe og hente børnene ved museet.

Kun for børn Det er endnu ikke muligt for Frilandsmuseet at tilbyde andre gæster adgang til museet, så længe der er forsamlingsforbud for grupper over ti personer og medarbejderne er sendt hjem.

"Vi glæder os over, at nogen kan gøre brug af museet igen, men vi ser også frem til den dag, hvor Frilandsmuseet for alvor kan genåbne for alle, medarbejdere, frivillige og særligt museets gæster," siger Peter Henningsen.

Ordningen fortsætter til museet selv skal bruge arealer og lokaler igen, men for skolerne kan det dog aftales, at den gælder skoleåret ud.