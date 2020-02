?Klippekortet gav svageste borgere muligheder for oplevelser ud af huset på en anden måde, end de ellers havde adgang til,? lyder det fra Ældre Sagen, der begræder, at ordningen er sparet væk. Arkivfoto

Ekstra hjælp til ældre sparet væk: 'Hverdagen er blevet mindre interessant'

De ældre har ikke længere mulighed for en halv times ekstra hjælp hver uge, efter den såkaldte klippekortsordning er sparet væk. Meget ærgerligt, lyder det fra Ældre Sagen

Det Grønne Område - 20. februar 2020 Af Mikkel Brøgger Petersen

Inden politikernes sparekniv skar den såkaldte klippekortsordning væk, som gav de ældre en halv times ekstra hjælp hver uge, havde Ældre Sagen flere gange påpeget, hvor stor betydning ordningen havde for de ældre. Det fortæller den lokale formand, Poul Andersen, til Det Grønne Område.

"Vi sagde flere gange, at klippekortene er en stor berigelse for svage ældre, og at et bortfald ville føre til manglende livskvalitet," siger han.

Lige lidt hjalp det. Muligheden for et ekstra bad, en tur rundt i byen eller en oplevelse efter eget ønske blev sparet væk i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Minister kræver svar

Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig dermed en femtedel af landets kommuner, der har sparet den ordning væk, som blev indført af VLAK-regeringen og DF i 2017.

"Mange ældre har været glade for klippekortsordningen. Med mindre at kommunerne har igangsat lignende kvalitetstiltag på plejehjemmene, så står jeg meget uforstående over for, at der er kommuner, der ikke har prioriteret at videreføre klippekortet til plejehjemsbeboerne efter, at midlerne er overgået til bloktilskuddet. Jeg vil derfor skrive til hver enkelt af de 18 kommuner, der har valgt ikke at videreføre klippekortsordningen, for at få en uddybet forklaring på, hvorfor den enkelte kommune ikke har fortsat ordningen," skriver sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

"Klippekortet gav svageste borgere muligheder for oplevelser ud af huset på en anden måde, end de ellers havde adgang til, for eksempel gå en tur, komme på besøg et andet sted, tage en på en bytur rundt i kommunen. Få en oplevelse, hvor man selv vælger, hvem man gerne vil besøge, eller hvad man gerne vil se. Nu er hverdagen blevet mindre interessant," siger Poul Andersen.

Hård prioritering Formand for social- og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), fortæller, hvorfor klippekortsordningen er sparet væk.

"Desværre gik ældreområdet ikke fri af besparelser, og så er det politikernes opgave at prioritere. Vi så på de mange indsatser, der er for de ældre i kommunen, og på den baggrund var det en enig kommunalbestyrelse, der traf beslutningen om at afskaffe klippekortsordningen," siger hun og fortsætter:

"Vi har haft en hård prioritering i kommunen - det er vist ikke nogen hemmelighed. Og det er så gået ud over denne ordning med en halv times aktivitet om ugen. Men vi har kæmpet for at sikre hjemmehjælp, pleje og omsorg. Det, synes jeg, er en rigtig prioritering."

Hos Ældre Sagen er man trods alt glad for denne prioritering.

"Det er meget ærgerligt, at der ikke er råd til det. Men jeg vil så sige til kommunens ros, at et andet stort forslag, de såkaldte små aftenvagter, er blevet bevaret. Og det er positivt. Men jeg havde meget gerne set, at man også havde råd til at bevare klippekortsordningen," siger Poul Andersen.