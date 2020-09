Hvis medarbejderne på Toftebæksvej 12 skal have et sundt sted at være, bør Lyngby-Taarbæk Kommune fraflytte lokalerne, vurderer forsker Birgitte Andersen. Privatfoto

Eksperten er ikke i tvivl: Flyt medarbejderne eller totalrenovér bygningen på Toftebæksvej

På Arbejdsmedicinsk Klinik modtager man patienter fra Toftebæksvej år efter år, hvilket peger på, at problemerne med indeklimaet fortsætter, siger speciallæge. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke udvist rettidig omhu, siger forsker

Det Grønne Område - 23. september 2020

Over flere år har Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital modtaget "omkring fem" patienter fra Toftebæksvej. Det indikerer, at sagen om indeklimaet er svær at løse, lyder vurderingen fra en speciallæge i arbejds- og miljømedicin.

En forsker fra Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger, som har gennemgået store dele af sagens materiale, ser sagen fra Toftebæksvej som eksempel på en typisk skimmelsvampesag, der kører i ring, fordi bevisbyrden er svær at løfte.

Og skal arbejdspladsen være et sundt sted at være for medarbejderne, skal man flytte dem eller totalrenovere bygningen, lyder løsningen.

Kommer år efter år Vi har måske haft fem patienter fra Toftebæksvej 12 spredt over flere år, men jeg har ikke det samlede overblik. Vi har flere gange været ude på adressen for at observere og fornemme indeklimaet. Men jeg kan ikke være mere konkret omkring det," siger speciallæge i arbejds- og miljømedicin på Bispebjerg Hospital, Harald Meyer, og fortsætter:

"Sagen om indeklimaet på Toftebæksvej 12 ligner mange andre typiske indeklimasager," siger han.

Flere faktorer kan være skyld i dårligt indeklima, og typisk er det en kombination af flere ting på én gang, fortæller Harald Meyer, der her udtaler sig generelt. Blandt andet drejer det sig om temperaturen, hvad der er i luften, hvor den kommer fra, og hvor meget frisk luft man får ind, rengøringen og vedligeholdelse af ventilationsanlægget.

"Hvis vi på arbejdspladser ser større hyppighed af personer, der oplever kløe, irritation i øjne, næse og hals, folk, der får forværret astma, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær, så mistænker vi, at det er galt med indeklimaet. Især hvis folk kan fortælle, at de får det bedre i weekenderne, mens det bliver værre i hverdagen. Så er det et mønster, vi kigger på," siger han og tilføjer:

"Hvis en indeklimasag går godt, og arbejdsgiver får løst problemet, så kommer der normalt ikke patienter til os år efter år, ligesom der har gjort i denne sag. Det kan tyde på, at problemstillingen er svær at løse, da vi bliver ved med at modtage patienter. Det kan også have betydning, om man selv ejer bygningen, eller man lejer den, i forhold til motivation til at bruge ressourcerne på at løse problemet. Det handler ikke nødvendigvis om dårlig vilje. Der kan være tale om begrænsede ressourcer, og så får man ikke undersøgt for det hele. Desuden kan det være teknisk svært at finde den udløsende årsag," siger han.

Kører i ring Det Grønne Område har forelagt lektor på Aalborg Universitet og medlem af Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger, Birgitte Andersen, sagens rapporter, indeklimaundersøgelser og tidligere og nuværende medarbejderes gener.

Ligesom Harald Meyer vurderer hun, at sagen ligner mange andre skimmelsvampesager. Hun får "deja vu" og fortæller, hvad hun oplever, der går igen i denne sag, som hun også oplever generelt.

"Et rådgivningsfirma kigger på bygningen og finder ikke noget. Men beboerne klager fortsat. Men når man ikke finder noget, er det meget svært at få en afklaring. Det bliver påstand mod påstand, og ingen kan løfte bevisbyrden. Men medarbejderne er stadig syge. Og så kører det i ring," siger hun og fortæller, at udlejeren DEAS har kunnet rykke hurtigere på problemerne.

"Den mest fodslæbende er nok DEAS. Firmaet, der laver bygningsanalyserne, bestilles af DEAS og gør sikkert det bedste, de kan - somme tider finder de noget, andre gange ikke. Og Lyngby-Taarbæk Kommune rykker DEAS gang på gang for resultater," siger hun.

Birgitte Andersen giver sit bud på, hvad der kan gøres, så sagen ikke kører i ring.

"Ved at lave en større, systematisk undersøgelse, hvor omfanget er større, og man laver flere destruktive undersøgelser, for eksempel borer en skive ud og tager prøver i konstruktionen," siger hun, men mener, at der skal gås mere radikalt til værks, hvis problemet skal løses.

"Hvis medarbejderne skal have et sundt sted at være, bør man flytte dem til nye lokaler, og det er dyrt. Ellers skal man totalrenovere bygningen, og så skal medarbejderne også flytte midlertidigt. Og det er også dyrt," siger hun.

Skjult skimmelsvamp Om, hvad hun vurderer der kan være årsagen til problemerne, siger hun:

Der må være skjult skimmelsvampevækst rundt omkring i konstruktionerne, som ikke er blevet opdaget, siden problemerne er vedvarende. At dømme ud fra det tilsendte materiale vil jeg vurdere, at indeklimaet er problematisk. Det viser, hvor svært det kan være at finde skimmelsvampe, der gemmer sig i for eksempel lofts-, væg- og gulvkonstruktioner."

Adspurgt, hvad hun tænker om, at kommunen har kendt til problemerne siden 2015 uden at være kommet dem til livs, siger hun:

"Det er ikke rettidig omhu. Men kommunen beder om den ene undersøgelse efter den anden og den ene renovation efter den anden, som bare ikke har været tilstrækkelig. Fordi det har stået på så længe, kan man tænke, om der er noget fundamentalt galt med bygningen."

"Skal man koge det helt ned, lyder det sådan her: Årsagerne til problemerne med indeklimaet er ikke fundet. Og så længe det ikke er det, er det problematisk for de medarbejdere, der får det skidt. Og så er det også problematisk for deres arbejdsgiver," siger hun.

