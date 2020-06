Se billedserie ?Jeg ønsker ikke et skænderi med Anette Skafte, ej heller et skænderi med Nye Borgerlige, om min person. Men lad os endelig diskutere det politiske indhold,? siger Amina Sardar. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Eks-formand vs DF: Henriksen og Sardar gi'r Anette Skafte tilbage med samme mønt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eks-formand vs DF: Henriksen og Sardar gi'r Anette Skafte tilbage med samme mønt

Amina Sardar føler sig ramt personligt af Anette Skaftes bevæggrunde for at gå til Nye Borgerlige, og Martin Henriksen går til modangreb med den nu tidligere DF-formand.

Det Grønne Område - 26. juni 2020 kl. 18:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkepartis nu tidligere lokalformand og spidskandidat, Anette Skafte, smækker nu for alvor med døren over for det parti, hun i otte år har stået i spidsen for. I sidste uge bekendtgjorde hun, at hun tog sig gode tøj og gik - direkte over til konkurrenten Nye Borgerlige.

Hendes argument var, at hun var voldsomt imod, at Dansk Folkepartis ledelse promoverer et medlem fra Gladsaxe, Amina Sadar, som indtil for nylig var muslim, så meget, at man ifølge Skafte pønser på at gøre hende til kandidat for partiet.

"Hovedparten af de 13 lokalformænd er jo enige i mine argumenter og gav på mødet udtryk for, at den promovering og særbehandling, som ledelsen og især Martin Henriksen igennem godt halvandet år har ydet Amina Sadar, er og har været til skade for ham selv og partiet," sagde Skafte til Det Grønne Område.

Sardar er ked af det Amina Sardar er ked af, at hun er blevet midtpunkt i en strid mellem Anette Skafte og Dansk Folkepartis ledelse, siger hun til Det Grønne Område:

"Jeg er ked af al den polemik, der har været omkring min person og Anette Skaftes exit fra Dansk Folkeparti. Jeg ønsker virkelig ikke konflikt med Anette Skafte. Alt det, jeg gør, er for at repræsentere Dansk Folkeparti på den bedst mulige måde, og jeg har aldrig ønsket at køre noget solo, da jeg føler, at vi i partiet skal løfte i flok, for vi DF'ere er nemlig en familie, som står sammen i med- og modgang," siger hun:

"Jeg er ærgerlig over, at Anette Skafte siger, at hun vælger at forlade Dansk Folkeparti, fordi partiet har opstillet en muslim. Jeg er ikke opstillet, og jeg er i øvrigt heller ikke længere muslim. Det er så muligt, at jeg en dag bliver opstillet, men det må tiden vise. Jeg forlod islam helt officielt i midten af maj, og det har ikke været en nem beslutning, for mange af mine tidligere trosfæller bryder sig bestemt ikke om personer, der forlader islam, for nu at sige det mildt."

"Da jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti, havde jeg endnu ikke forladt islam, men jeg tog åbent afstand fra sharia og fra det muslimske tørklæde, som efter min mening var og er kvindeundertrykkende. Jeg har også været igennem en proces, hvor jeg har undersøgt islam, og hvor jeg har stillet de kritiske spørgsmål. Jeg har ikke forladt islam for at please nogen, men fordi islam er en løgn, skabt af magtsyge mænd for at kontrollere kvinder og piger. Jeg vil simpelthen ikke være en del af det," understreger Amina Sardar:

"Jeg ønsker ikke et skænderi med Anette Skafte, ej heller et skænderi med Nye Borgerlige, om min person. Men lad os endelig diskutere det politiske indhold. Det må være det centrale."

Ikke begejstret Tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen er ikke begejstret for det, han kalder "Skaftes seneste udfald mod Dansk Folkeparti". Han, der er medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, siger til Det Grønne Område:

"Jeg har egentlig ikke det store behov for at udtale mig, men måske det kunne være interessant for læserne at vide, at Skaftes nye parti ad flere omgange har haft en ex-muslim opstillet til kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg. Så hendes nye parti er gået meget længere, end DF nogensinde er gået. Det er jo ikke irrelevant for sagens substans.

Mig bekendt er der også muslimer i NB. Det er jo heller ikke helt uvæsentligt," siger han:

"Skaftes anden pointe, nemlig at jeg fik et dårligt valg på grund af Amina, er jo også lidt spøjs. Ja, ok, jeg gik - ligesom alle mulige andre DF'ere - ned i personligt stemmetal, men jeg gik 'kun' ned med ca. 400 personlige stemmer. Til sammenligning gik Peter Skaarup ned med ca 4-5.000 personlige stemmer i samme storkreds som mig. Så faktisk har mit personlige stemmetal været ret stabilt alle de gange, jeg har stillet op. Det har typisk ligget omkring 2-3.000 personlige stemmer," forklarer Martin Henriksen:

"Og iøvrigt: Hvis det var personligt stemmetal på landsplan, der gjaldt, så sad jeg stadig i Folketinget. Der sidder valgte politikere i Folketinget med færre stemmer end undertegnede. Skaftes konklusion er faktuelt forkert. Så kan hun selvfølgelig påstå, at det er Aminas skyld, at DF som helhed blev mere end halveret. Men selv det tror Skafte vel ikke på. Og nu er hun så i et parti, der ved flere valg har opstillet en ex-muslim."

relaterede artikler

Dansk Folkepartis ledelse skyder tilbage på Anette Skafte 15. juni 2020 kl. 18:30