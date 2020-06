Efterlysning: Hvem har lånt den røde sten ved Lindegaarden?

Siden sidste sommer har der ligget en stor rød sten foran Kulturstedet Lindegaarden i Bondebyen. Det var TV2/Lorry, der sidste år gav stenen til Lindegaarden, som et synligt bevis på, at det så absolut er værd at lægge vejen forbi Peter Lundsvej 8 i Lyngby samt holde øje med, hvad der her sker af aktiviteter.