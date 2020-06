Efterlysning: Grøn Fremtid søger familie til at lave mad af rester - sammen med kendt forfatter

Sammen søger foreningen og forfatteren en familie fra Lyngby-Taarbæk, som vil være med til at åbne sit hjem, sit køleskab og sin fryser til forfatteren - og være med til at inspirere hende og borgerne i Lyngby til at lave lækker mad af madrester. Rester, som ellers ville være endt i skraldespanden.

Sidste frist for ansøgning til at være med i projektet er den 7. juni.

"Sammen med den familie, som bliver udvalgt, skal vi tømme køleskabet og trylle lækkerier frem. Vi skal have sanserne vækket og inspiration til, hvordan man bruger sine madrester og køleskabets guld, i stedet for udsmidning: mejeriprodukter, grøntsager, brød, middagsrester og alt vores andet resteguld kan nemt transformeres til nye lækre retter og tilbehør."

Det, man skal sætte af af tid, er én time den 10. juni og fem timer den 13. juni. Og man skal have lyst til, at oplevelserne bliver delt på Facebook og på nettet - samt i Det Grønne Område.

"10. juni ringer Tina Scheftelowitz ringer til den udvalgte familie og hører om, hvad familien plejer at spise, og hvad der typisk havner i skraldespanden eller står og putter sig bagest i køkkenskabet. Det foregår via Skype, Facetime eller lignende." fortæller Jan Gade Godsk Hansen:

"Under tilberedningen hjælper hun med masser af viden, tips og tricks til brug af rester - også til fremadrettet madlavning. Det tager ca. fem timer i alt og slutter af med et fælles måltid. Vi fotograferer det flotte resultat undervejs, og der laves en beregning på, hvor meget CO2 familien har sparet ved at lave mad af rester. Efter spisningen spisningen skal familien så give feedback på processen: Hvad har den lært, og hvordan kan den bruge rester i madlavningen i fremtiden - til inspiration for andre familier."