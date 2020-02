Efterlysning: Frivillige spejderledere søges

“Ja, vi mangler voksne. Men det er ikke fordi, vi ikke allerede har nogle super kompetente ledere, der har brugt mange frivillige timer på, at tage sig af og at præge mange piger i Lyngby i tidens løb. For det har vi. Vores ledermanglel er en kombination af, at der er en stigende interesse for at være grøn pigespejder i Lyngby, og at der har været ledere, der er stoppet pga flytning. Derfor står vi nu med den udfordring i pigegruppen i Lyngby, at de ledere, der er tilbage, har alt for meget at se til. Det giver mindre tid til nærvær med alle pigerne, som vi mener er en vigtig del af at være spejder hos os;" siger Marie Brenøe, der sidder i bestyrelsen for De Grønne Spejdere i Lyngby.

"Som spejderleder kan vi i Lyngby tilbyde et fantastisk givende samvær med 20 dejlige piger. Her vil du sammen med andre kompetente spejderledere stå for planlægning, spejderaktiviteter og nærvær med piger i alderen 9-13 år," siger hun.

Skulle man være interesseret i at høre nærmere, kan man ringe eller skrive til Frol på tlf. 28628507 eller Mari-Lou tlf. 24425379.

Se mere på www.pigespejder.dk/lyngby eller mød op til spejdermøderne i Lyngby Kirkes Sognegård, Stades krog 9.