Efterlysning: 40 kilo tungt springvand stjålet fra Raadvad Knivfabrik

"Det undrer mig, at nogle har så lidt respekt, at de virkelig kan få sig selv til at tage noget. Skulpturen er unik, da det er den eneste, der findes," siger kunstneren.

"Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan sælge den videre, så hermed en opfordring til at stille det tilbage," siger Stine Ring Hansen, der medgiver, at det måske er letsindigt, at have skulpturer stående i det offentlige rum.