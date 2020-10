På Bakkens mange spisesteder håber de, at mange vil benytte efterårsferien til et besøg, og man har forberedt sig til de skærpede restriktioner på grund af corona. Pressefoto

Efterårsferie: Bakkens spisesteder åbne med restriktioner

Der er fuld fart på forlystelsesparken i efterårsferien, men også her må restauranter og barer følge krav til mundbind og lukketid kl. 22.

14. oktober 2020

For tredje år i træk er Bakken åben i efterårsferien, hvor der både vil være gratis børneunderholdning på Friluftsscenen, den populære halmballelabyrint og åbne restauranter, spil og forlystelser.

Men siden man lukkede for højsæsonen 13. september, er der kommet nye restriktioner for restaurationsbranchen, som også gælder for Bakkens spisesteder.

Det betyder blandt andet, at åbningstiden er blevet begrænset til kl. 22, og at der nu er krav om brug af mundbind eller visir for både ansatte og gæster, når man er stående i restauranter. Det samme gælder for Bakkens spisesteder, der er åbne i efterårsferien.

Restaurant Røde Port ligger på det første hjørne, når man går ind på Bakken gennem Dronningeporten. Og her er ejer Tine Sarring sammen med sit personale klar til at byde velkommen.

"Vi står klar til at hjælpe vores gæster, og har nok mundbind på lager, hvis folk er kommet af sted uden," fortæller Tine Sarring i en pressemeddelelse fra Bakken.

Det er i øvrigt også muligt at købe mundbind i Bakkens salg- og informationskiosker, hvis man mangler.

Uden for er der både pyntet op med fugleskræmsler og majskolber, og Trine Grænge, der blandt andet ejer restauranten ILæ Burger, håber, at det bliver muligt at sidde udenfor og nyde en burger eller noget lunt at drikke.

"Vi håber på godt vejr, så folk netop får mulighed for at sidde udenfor, og inde i restauranten er kun halvdelen af bordene i brug, så der er god plads og luft mellem hvert selskab," siger Trine Gænge i pressemeddelelsen.

