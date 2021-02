Se billedserie Normalt modtager plejecentrene også tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Men på grund af covid-19 har styrelsen kun haft tid til at gennemføre et enkelt sundhedsfagligt tilsyn på Plejecenter Baunehøj. Foto: Lars Schmidt

Efter uanmeldte tilsyn: Plejecentrene klarer sig bedre end hjemmeplejen

Glæde i Seniorrådet over, at det årlige tilsyn på plejecentrene viser forbedringer. Rådet håber, at forbedringerne er varige.

Det Grønne Område - 25. februar 2021

Seniorrådet køber ikke helt ind på kommunens overordnede udlægning af det årlige tilsyn på de lokale plejecentre. Her konkluderer man, at den samlede vurdering af plejecentrene er 'Meget tilfredsstillende'.

Det er en sandhed med modifikationer, mener Seniorrådets formand, Jørn Gettermann. Han siger til Det Grønne Område:

"Vi har set tilsynsrapporterne, og det er blevet bedre. Men den samlede vurdering er ikke 'Meget tilfredsstillende', idet to af plejecentrene må nøjes med karakteren 'Tilfredsstillende'. Når det er sagt, er det en bedre resultat end sidste år, hvor der var særdeles mange kritikpunkter. Nu har det seneste år jo været meget usædvanligt, og vi kan kun håbe på, at det øjebliksbillede, der tegnes, også har en varig effekt."

I en pressemeddelelse med overskriften 'Årligt tilsyn på kommunens plejecentre - modtager den samlede vurdering: Meget tilfredsstillende' konkluderes det, at det er godt at bo på Lyngby-Taarbæk Kommunes plejecentre. Det fremgår af hovedrapporten fra de årlige, uanmeldte tilsyn på de kommunale plejecentre, skriver man.

Den samlede vurdering af de uanmeldte kommunale tilsyn er, at kvaliteten af den personlige pleje, den praktiske hjælp og kommunikationen mellem beboere og personale på alle seks plejecentre er meget tilfredsstillende. Samtidig er oplevelsen, at medarbejderne er med til at skabe en god stemning på fællesarealerne.

"Tilsynene foretaget på vores plejehjem i løbet af 2020 er et øjebliksbillede. Men de giver os et fingerpeg om, hvordan det står til, og også, hvor der skal sættes ekstra ind. Personalet på plejecentrene kan være stolte af deres arbejde, for 2020 har været et presset år på vores plejehjem på grund af covid-19 - med ændrede arbejdsopgaver, restriktioner og sygdom. Alligevel opnår alle plejecentrene en fin vurdering også fra de beboere, som bliver interviewet, og det er faktisk det vigtigste," siger socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S).

Uanmeldte besøg De uanmeldte tilsyn på plejecentrene er mildere ved kommunen end tilsynene af hjemmeplejen.

I december 2020 kaldte et kritisk Seniorråd tilsynsrapporterne for hjemmeplejen, der havde givet hjemmeplejen vurderingen 'Tilfredsstillende', for 'en rædselshistorie'.

Det er rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, som står for de kommunale tilsyn i Lyngby-Taarbæk Kommune.

BDO besøger plejecentrene uanmeldt, observerer og snakker med beboere og medarbejdere. Med baggrund i tilsynene kommer BDO med en række anbefalinger til udviklingspunkter.

Udviklingspunkterne drejer sig på tværs af plejecentrene primært om:

o Fortsat udvikling af arbejdet med sundhedsfaglig dokumentation og omsorgssystem

o Fortsat fokus på rammerne omkring måltider herunder trivsel og rehabilitering

o Etablering af arbejdsgange, der sikrer tilstrækkelig rengøring af boliger og hjælpemidler

FAKTA Typer af tilsyn på kommunens plejecentre



Ældretilsyn: Gennemføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Fokus på den sociale og plejefaglige indsats i hjemmeplejeenheder og på plejecentre.

Sundhedsfagligt tilsyn: Gennemføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Fokus på den sundhedsfaglige indsats i hjemmeplejeenheder og på plejecentre herunder medicinhåndtering og sårpleje.

Kommunalt tilsyn: Gennemføres i Lyngby-Taarbæk Kommune af BDO. De foregår på forskellige tidspunkter henover året og er altid uanmeldte. Fokus på organisatoriske, personale-, pleje- og omsorgsmæssige forhold, herunder sundhedsfaglig dokumentation og kontrol af medicin. Tilsynet gennemføres som et helhedstilsyn, hvor borgere, ledere og medarbejdere inddrages. Er på rette vej Næstformanden i Socialudvalget, Dorthe la Cour (K), er tilfreds med udviklingen på plejecentrene. Hun siger:

"Plejecentrene er i gang med at implementere de anbefalinger, de har modtaget. På flere områder handler det om at styrke allerede igangsatte indsatser yderligere. Så vi er på rette vej."

Alle plejecentrene har udarbejdet handleplaner på baggrund af de konkrete anbefalinger til det enkelte plejecenter. Herudover er der på tværs af plejecentrene planlagt undervisning i sundhedsfaglig dokumentation samt personcentreret omsorg.

Normalt modtager plejecentrene også tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men på grund af covid-19 har styrelsen kun haft tid til at gennemføre et enkelt sundhedsfagligt tilsyn på Plejecenter Baunehøj. Konklusionen er, at der ingen problemer er for patientsikkerheden.

