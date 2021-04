Efter to nederlag er Lyngby Boldklub nede i sækken

0-1 mod SønderjyskE og 0-2 mod OB betyder, at Lyngby er pisket til at vinde mod AaB på fredag, hvis det skal blive til endnu et år i Superligaen.

Men gæsterne vandt 1-0 på deres eneste afslutning i hele kampen. Målet var til gengæld flot, da Marc Dal Hende tordnede bolden fladt i mål helt ude ved stolpen. Eneste regulære Lyngby-afslutning stod Viktor Torp for, da han sendte et frispark på stolpen.

OB's fysik blev afgørende

Med nederlaget havde Lyngby fået kniven for struben inden søndagens udekamp mod OB, hvor et nyt nederlag ville betyde lang vej op til redning i Superligaen.

Opgaven blev ikke nemmere af, at Magnus Warming og Marcel Rømer sad udenfor med karantæne, og at både Emil Nielsen og Frederik Gytkjær var skadet. Og odds blev endnu dårligere, da Christian ’Greko’ Jakobsen efter fem minutters spil fik en albue i ansigtet af Simon Okosun og måtte forlade banen blødende fra en flænge under det ene øje.

OB sad tungt på kampen med sin fysik og effektive presspil og blev belønnet i det 22. minut, da dommeren dømte straffespark efter en VAR-konsultation. Kendelsen var korrekt efter de nye regler, men logikken siger, at ’synderen’ Victor Torp var uskyldig, da et hovedstød fra Oliver Lund ved baglinjen ramte hans albue. Issam Jebali scorede til 1-0 på straffesparket.

I det 35. minut havde Mathias Hebo en god afslutning, men minuttet efter blev det 2-0, da Bashkim Kadrii tordnede en svær bold i nettet. Det blev pausestillingen efter en skuffede Lyngby-indsats.

Lyngby startede 2. halvleg bedst, og indskiftede Justin Shaibu fik en god mulighed, men afsluttede lige på OB-målmanden.

Modsat i de første 45 minutter trak OB sig tilbage på banen og overlod spillet til Lyngby, der dog ikke var i stand til at spille uden om de fysisk stærke modstandere.

Cheftræner Carit Falch forsøgte at vende udviklingen ved at sætte unge Frederik Winter, Casper ‘Dani’ Winther og Alexander Petræus på banen i stedet for Jens Martin Gammelby, Kasper Enghardt og Magnus Kaastrup, men til ingen nytte. OB stod fast, og kun et afrettet skud fra Mathias Hebo var i nærheden af målet.

Kampen viste, at Lyngby er sårbar uden alle sine profiler på banen. Marcel Rømer var savnet på midtbanen, og angrebet er tandløst uden Emil Nielsen og Magnus Warming. Truppen er ganske enkelt for smal. Der er masser af talenter på bænken, men de er endnu ikke modne til superligafodbold.

Med nederlaget har Lyngby nu syv point op til Vejle og otte point til OB, og Lyngby har den klart dårligste målscore. Der resterer kun fem kampe, så Lyngby er pisket til sejr på fredag over AaB, hvis den spinkle chance for overlevelse skal holdes i live.