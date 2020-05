Se billedserie Træningen foregår i små grupper på 7-8 spillere, og nysgerrige tilskuere er forment adgang. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Efter syv ugers tvungen pause: Ellevilde Lyngby-spillere kom på græs

Lyngby Boldklubs superligatrup træner i treholdsskift og i små grupper

Det Grønne Område - 06. maj 2020 kl. 14:00 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag i sidste uge kom Lyngby Boldklubs superligaspillere for første gang på græs efter at have været hjemsendt siden 20. marts.

"Det var fantastisk at være tilbage. Gensynsglæden og energien var enorm. Spillerne elsker at være sammen og havde virkelig savnet hinanden. Så at være tilbage i en verden, der næsten ligner den normale, betyder alt for truppen," fortæller cheftræner Christian Nielsen.

For at leve op til sundhedsmyndighedernes forholdsregler træner truppen i treholdsskift med syv-otte spillere på banen ad gangen. Spillerne møder ganske enkelt op på forskellige tidspunkter, og de tre grupper afløser så hinanden.

Træningen foregår for lukkede døre, eftersom fans, journalister og alle andre er forment adgang.

Ikke alle spillere er kommet i gang. Oskar Snorre er ikke helt kommet sig efter sin knæoperation, og Jesper Christjansen og Martin Ørnskov kan kun træne for halv kraft på grund af henholdsvis en lyskeskade og eftervirkningerne af en hjernerystelse.

Mange fortsat hjemsendt Nu venter alle spændt på regeringens næste udmelding, der kommer i denne uge, og som bliver afgørende for det videre forløb. Superligaen går tidligst i gang 29. maj.

"Vi følger situationen tæt, og vores fortolkning er, at ligaen kan blive spillet færdig med opstart af kampe ultimo maj. Det er positivt, at det lige nu ser ud til, at vi kan spille turneringen færdig, og vi krydser alle sammen fingre for, at planen holder," siger administrerende direktør Andreas Byder.

Mens spillerne er tilbage på banen, er størstedelen af de ansatte i administrationen og på akademiet fortsat sendt hjem uden arbejdsforpligtelse, og klubben får således stadig lønkompensation for de medarbejdere, der er hjemme.

"Vi laver en gradvis tilbagekaldelse, efterhånden som markedet åbner op, og vi igen kan se en bedring af økonomien. Vi glæder os naturligvis til at få alle tilbage i arbejde, men er også indstillede på, at genåbningen tager tid, og at vi må have den tålmodighed, der skal til," siger Andreas Byder.