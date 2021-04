Lokalformanden for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen, er gået langt over stregen i et brev til Byplanudvalget. Det mener både udvalget og Naturfredningsforeningens hovedbestyrelse. Selv fortryder han ikke noget. Foto: Lars Schmidt

Efter nepotisme-anklager mod politikerne: DN tager afstand fra sin lokalformand i Lyngby

Hans Nielsen er ude med riven og anklager i et brev til Byplanudvalget Konservative for nepotisme. Det tager et samlet udvalg afstand fra i en klage til Naturfredningsforeningens ledelse.

Det Grønne Område - 30. april 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Lokalformanden for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen, sparer ikke på krudtet i et brev - sendt på vegne af foreningen på foreningens brevpapir til politikerne i Byplanudvalget.

Her beskylder han direkte politikerne i udvalget for nepotisme i en sag om udstykning af en grund på Borgevej.

Beskyldningerne er så grove, at et samlet udvalg sammen med borgmesteren har skrevet et klagebrev stilet direkte til Danmarks Naturfredningsforenings formand, Maria Reumert Gjerding, og foreningens direktør, Lars Midtiby.

Her beder politikerne fra Lyngby-Taarbæk Danmarks Naturfredningsforening tage skarpt afstand fra tonen og anklagerne i lokalforeningens brev.

Det har taget foreningen en lille måned at svare, at man fra hovedbestyrelsens side er ærgerlige over tonen og beskyldningerne i brevet til Byplanudvalget. Og det først efter, at der blev rykket for svar fra Lyngby-Taarbæk Kommunes side.

Der er tilfredshed med svaret fra Naturfredningsforeningen. Men man efterlyser også handling.

"Jeg er glad for, at Danmarks Naturfredningsforening så entydigt tager afstand fra den lokale repræsentant, den ekstremt grove tone og usagligheden," siger formanden for Byplanudvalget, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), til Det Grønne Område:

"Nu er jeg så spændt på, hvordan foreningen vil reagere. Især anklagerne mod De Konservative om nepotisme er injurierende og grove. For hvis det ingen konsekvenser får, er vi jo lige vidt," siger han.

Hans Nielsens brev Sagen startede for snart tre måneder siden, da lokalformand Hans Nielsen på vegne af Danmarks Naturfredningsforening skrev til medlemmerne af Byplanudvalget, hvor han efterlyste svar på, hvorfor de havde stemt, som de havde gjort i en sag fra Borgevej.

"Jeg anmoder hermed om en forklaring på, hvorfor du på byplanudvalgets seneste møde stemte imod nedlæggelsen af et § 14 forbud mod udstykning af Borgevej 33, når forvaltningen havde indstillet, at der blev nedlagt et § 14 forbud imod det," skrev Hans Nielsen 1. marts 2021.

24. marts havde han stadig ikke fået svar, og så skrev han et nyt brev til udvalget. Det brev, som har afstedkommet klagen til Naturfredningsforeningens ledelse.

Her fortæller han udvalgets medlemmer, at de hver især har stemt i modstrid med et brev, skrevet af forvaltningen om sagen, og stemt i modstrid med de beslutninger om nye udstykninger, som de lokale grundejerforeninger har truffet.

"Og du nægter at oplyse baggrunden for denne usædvanlige beslutning," skriver Hans Nielsen til medlemmerne af udvalget.

Herefter følger en længere skatteteknisk redegørelse, hvor Hans Nielsen også spørger udvalgsmedlemmerne om, hvilken interesse de hver især har i udstykningen af grunden på Borgevej.

Han fortæller i brevet, at den seneste udstykning fandt sted for 35 år siden og konkluderer, at dét forhold stiller Byplanudvalgets beslutning i et endnu dårligere lys.

"Alle disse forhold bestyrker, at der er tale om nepotisme, idet byplanudvalget slet ikke har forholdt sig til sagens substans, og hvordan deres beslutning skulle forklares for offentligheden," skriver Hans Nielsen, inden han konkluderer:

"På den baggrund kan jeg ikke se nogen anden forklaring end nepotisme på udvalgets beslutning om ikke at nedlægge § 14 forbud ved at lade hensynet til grundejeren veje tungere end hensynet til de grønne værdier og boligområdets kvalitet for de fremtidige generationer."

Efterskriftet I et efterskrift til brevet fastslår Hans Nielsen:

"Nepotisme har eksisteret i Lyngby-Taarbæk i mange år, men ligesom sexisme skal bekæmpes, skal nepotisme også bekæmpes, og den bedste måde at bekæmpe dem på er at få det frem i dagens lys."

Han fortæller også om den bog, han fik udgivet umiddelbart op til kommunalvalget i 2017, 'Kampen om Dyrehavegård'. Her gentager Hans Nielsen de beskyldninger, han fremkom med for fire år siden, mod især Konservative.

"På den baggrund er der grundlag for også at anklage De Konservative for nepotisme i sagen om Borgevej 33, når de nægter at forklare sig, ligesom der i en retssal er grundlag for at dømme en anklaget for tyveri, hvis vedkommende har befundet sig på gerningsstedet, tidligere er dømt for tyverier 3 gange og nægter at besvare spørgsmål," skriver Hans Nielsen i efterskriftet til brevet til Byplanudvalget.

Afslutningsvis efterlyser han en forklaring fra SF og Radikale på, hvorfor de har stemt, som de gjorde - "for ikke at kunne anklages for meddelagtighed i nepotisme," som han skriver.

Byplanudvalgets klage Det er specielt brevets efterskrift, som har fået politikerne i blækhuset for at klage til Danmarks Naturfredningsforening.

"Udover anklager om nepotisme, som i sig selv er injurierende, fremføres besynderlige analogier til tyveri og sexisme. Alt sammen fremført udokumenteret med henvisning til dokumenter, formanden for lokalkomiteen selv har forfattet, og som er blevet brugt i en politisk kamp," skriver Byplanudvalget og borgmesteren til Danmarks Naturfredningsforening:

"Såfremt Danmarks Naturfredningsforening ikke tager skarpt afstand for tonen og anklagerne i brevet, må vi gå ud fra, at foreningen bakker op om lokalkomiteens skriverier, og det gør det selv sagt til noget mere alvorligt end, at en enkelt person tager den lokale forening til gidsel i personlige angreb på lokalpolitikere," skriver Byplanudvalget.

Foreningens svar Og en måned senere kommer svaret så. Mandag formiddag i denne uge skriver direktør Lars Midtiby:

"Først og fremmest vil vi gerne slå fast, at der er tale om meget alvorlige anklager, som aldrig bør fremsættes uden meget håndfast dokumentation. Derfor er vi i sagens natur også meget ærgerlig over den tone og de beskyldninger, der fremsættes i brevet. Der skal ikke være tvivl om, at DN altid har et ønske om, at tonen holdes ordentlig og saglig - også når uenigheden måtte være stor," skriver Lars Midtiby på vegne af foreningens hovedbestyrelse:

"På baggrund af jeres henvendelse har vi været i kontakt med Hans Nielsen og bedt ham om at være meget opmærksom på denne tilgang fremadrettet. Den konkrete sag er et rent lokalt anliggende, men hovedbestyrelsens tilgang er altså ganske klar."

Tager det ikke alvorligt Hans Nielsen fortæller til Det Grønne Område, at han ikke kendte til klagen, før avisen viste ham den.

Og han tager ikke klagen alvorligt.

"Jeg tager ikke klagen alvorligt, da den er selvforskyldt, fordi ingen i Byplanudvalget ville svare på mit spørgsmål om, hvorfor de ikke tog det grønnes og de kommende generationers parti i denne sag ved at nedlægge et § 14 forbud mod udstykning af Borgevej 33," siger han til Det Grønne Område:

"Klagen har opfyldt sit formål, da den har ført til, at jeg har fået svar på mit spørgsmål fra anden side. I øvrigt blev brevet til Byplanudvalget behandlet på vores sidste bestyrelsesmøde og fik kun rosende ord."

På avisens spørgsmål om, hvilke overvejelser han gjorde sig, inden han på vegne af Danmarks Naturfredningsforening anklager Konservative i Lyngby-Taarbæk for nepotisme, svarer han:

"De Konservative har været anklaget for nepotisme siden Dyrehavegårdsagen i 2015, så der er ikke noget nyt under solen. Klagen er blot en gentagelse af kritikken af politikerne for ikke at være ærlige over for borgerne og fortælle dem baggrunden for deres beslutninger," siger Hans Nielsen.

Der må være en grænse Uden direkte at gå ind i beskyldningerne om nepotisme siger den konservative gruppeformand, Richard Sandbæk, om sagen til Det Grønne Område:

"Jeg har altid lært, at man skal tale og skrive ordentligt om hinanden, specielt når man er allermest uenig. Selv for en kommunalpolitikker må der være en nedre grænse for, hvad man skal finde sig i, og derfor har vi henvendt os til Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor," siger han:

"Vi har nu modtaget en beklagelse fra DN's hovedkontor, og jeg læser brevet således, at DN's hovedkontor tager afstand fra de grove udokumenterede påstande, der ellers er fremført i foreningens navn, og så håber jeg, at vi kan komme videre herfra i en fremtidig god tone og debat, så vi i et samarbejde kan passe på vores miljø og natur."