Efter kritiske artikler og politianmeldelse af 'Ferrari-borgmesteren': Statsadvokaten har nu vurderet sagen

Statsadvokaten har opgivet at rejse sigtelse mod Simon Pihl Sørensen efter en politianmeldelse rejst af en lokal kandidat fra Liberal Alliance.

Det Grønne Område - 10. februar 2021 kl. 18:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Der bliver ikke rejst straffesag mod viceborgmester og formand for Byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S), fordi han kørte en lejet Ferrari i to dage tilbage i december 2017.

En straffesag var ellers, hvad den lokale kandidat fra Liberal Alliance, Louise Siv Ebbesen, ønskede, da hun sidste år politianmeldte ham for at have modtaget bestikkelse af den lokale Ferrariforhandler, som tilbage i 2015 købte en byggegrund i Traceet ved Helsingørmotorvejen af kommunen. Men der er ikke noget at komme efter, fastslår Statsadvokaten.

To år efter kommunens salg af grunden forærede Simon Pihl Sørensens hustru ham en lejet Ferrari i to dage - i anledning af hans 50-års fødselsdag samme år. Bilen lejede hun af den lokale Ferrariforhandler, som i mellemtiden var flyttet ind i huset i Traceet.

Det var skriverier i Ekstra Bladet sidste år, der fik LA-kandidaten til at politianmelde viceborgmesteren, fortæller hun.

Statsadvokaten i København afviser efter at have undersøgt sagen, at Simon Pihl Sørensen som kommunalpolitiker i forbindelse med salget af grunden i Traceet har oplyst Ferrariforhandleren om indholdet af de andre købstilbud på grunden for at opnå brugsretten til en Ferrari i to dage.

Over for Det Grønne Område fortæller en formælt Simon Pihl Sørensen, at han er tilfreds med Statsadvokatens afgørelse:

"Politiets afgørelse er helt i tråd med min egen opfattelse af sagen. Jeg har ikke andre kommentarer," siger han.

Louise Siv Ebbesen fortæller til Det Grønne Område, at hun er tilfreds med politiets undersøgelse, og at hun ikke går videre med sagen:

"Jeg betvivler ikke politiet og Statsadvokaten. Det her handler dog ikke kun om jura, men også om moral og om borgernes tillid til det politiske system," siger hun:

"Der er et højere moralsk krav til dem, der søger politisk embede. Således bør det være. En politiker bør naturligvis også bedømmes på, om personen efterlever det, som han eller hun siger. Derfor er det jo også vigtigt, at politikere ikke stiller sig selv i situationer, hvor deres moral kan mistænkes for at være flosset."

Afgørelsen Statsadvokaten lægger i sin afgørelse vægt på, at Simon Pihl Sørensen som politiker ikke har haft adgang til de bud, der er givet i forbindelse med kommunens salg af grunden i Traceet.

Proceduren for udbud og salg af kommunale grunde i kommunen går ifølge Statsadvokaten gennem forvaltningen i en lukket proces. Beslutninger om grundsalg kan ikke træffes af enkeltpersoner, understreger Statsadvokaten.

"Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde Simon Pihl Sørensen skyldig i uberettiget at have modtaget en gave eller en anden fordel med relation til byggesagen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Jeg har ved min afgørelse især lagt vægt på, at Simon Pihl Sørensen ikke ses at have modtaget en gave eller anden fordel, som knytter sig til hans hverv som byrådspolitiker i relation til byggesagen," siger Statsadvokaten i sin afgørelse.

Findes man omvendt skyldig i at overtræde straffelovens § 144, som der her er tale om, kan man straffes med bøde eller fængsel indtil seks år. Paragraffen siger, at man - når man er i offentlig tjeneste eller hverv - ikke må modtager gaver eller andre fordele.

"Jeg har ved min afgørelse lagt til grund, at Simon Pihl Sørensen i forbindelse med byggesagen ikke har haft adgang til at gøre sig bekendt med den nærmere budgivning og dermed

heller ikke har haft mulighed for at oplyse BenCap Nord A/S (grundens ejer og ejer af Ferrariforhandler Formula A/S, red.) om indholdet af andre bud i forbindelse med salget af grunden. Endvidere har jeg efter oplysningerne vedrørende proceduren for en sådan budgivning lagt til grund, at Simon Pihl Sørensen som enkeltperson ikke har haft mulighed for at træffe afgørelse om, hvem den kommunale grund skulle sælges til, idet udbud og bud går gennem forvaltningen i en lukket proces, hvorefter der sker indstilling til kommunalbestyrelsen," skriver Statsadvokaten:

"Videre har jeg navnlig lagt vægt på, at lejen af Ferrarien fandt sted godt to år efter budgivningen i byggesagen, ligesom jeg har lagt vægt på, at både Simon Pihl Sørensen og Johnny Laursen (ejer af BenCap, red.) har forklaret, at der er tale om en gave fra Simon Pihl Sørensens hustru, at der er betalt for den pågældende leje af bilen, og at den aftalte pris på 4.000 kr. er en pris, der ifølge revisorundersøgelsen ikke afviger fra, hvad andre har betalt. Endvidere fremgår det af en gennemgang af bilens tracker-data, at Simon Pihl Sørensen ikke har haft rådighed over Ferrarien i en længere periode end de dage, han har betalt for, ligesom det fremgår, at der er indgået i hvert fald 10 tilsvarende lejeaftaler."

Statsadvokaten mener desuden ikke, at det berettiger til at rejse en straffesag, at Ferrari først har udstedt regningen et år efter, i januar 2019, at bilen blev lejet af Simon Pihl Sørensens hustru:

"At fakturaen på de 4.000 kr. først er udstedt over et år efter den egentlige leje af bilen, kan efter min opfattelse ikke føre til et andet resultat, idet der efter min opfattelse under alle omstændigheder ikke vil kunne føres bevis for, at billejen har haft relation til byggesagen eller i øvrigt har udgjort en gave eller anden fordel for Simon Pihl Sørensen," fastslår Statsadvokaten.

