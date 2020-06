Efter hård nedlukning: På mandag må svømmerne endelig hoppe i vandet igen

"Vi har mange frivillige i Lyngby Svømmeklub, men jeg vidste ikke, at der er så mange. 'Har du brug for flere frivillige hænder, så sig til. Nu skal vi stå sammen', var den gennemgåede besked i de mange mails. Langt de fleste frivillige er forældre til svømmerne, men modsat i de fleste andre idrætsklubber er forældrene en del af klubben - ikke et påhæng til deres børn, men en del af fællesskabet. Det er en kæmpe hjælp i den øjeblikkelige situation," siger Mads Claussen.

"Vi har cirka 115 konkurrencesvømmere, og jeg ved, at nogle har mistet lysten til at træne sig i form igen. DM i juli er aflyst, og så kommer sommerferien uden konkurrencer. Så er det svært at finde motivationen. Det drejer sig især om de ældre årgange, men hvor mange der er tale om, ved jeg først, når vi starter. Her og nu er det vigtigste at få samlet svømmerne, lade dem mærke vandet og nyde fællesskabet", siger Mads Claussen, der håber, at det med genåbningen bliver muligt at afholde svømmecamp i sommerferien.