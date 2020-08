Efter entreprenørens konkurs: Ørsted-byggeri skal i udbud igen

Se billedserie Sådan her kommer det nye gymnasium til at se ud, når byggeriet er færdigt.

Efter entreprenørfirmaets konkurs er byggeriet af det nye gymnasium i Lyngby ved at komme i gang igen. Noget af arbejdet skal dog i udbud

Byggeriet af H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby har ligget stille den seneste tid, fordi totalentreprenøren på projektet gik konkurs i slutningen af maj måned.

Derfor er man nu ved at få foretaget en stadeforretning, som vil give et præcist overblik over, hvor langt byggeriet er nået. Når det er overstået, vil byggeriet af de resterende arbejder komme i udbud, og det vil her blive besluttet, hvem der skal bygge gymnasiet færdigt.

"Vi regner med, at denne beslutning vil blive truffet i november måned. Det betyder, at vi derefter kan få sat gang i byggeprocessen igen, så gymnasiet kommer til at stå færdigt til indflytning 1. juli 2021, og så det er klar til, at vi kan flytte ind ved skolestart efter sommerferien næste år," skriver TEC i en pressemeddelelse.

Det var entreprenørfirmaet Anker Hansen & CO. A/S, der stod for byggeriet, og som altså gik konkurs 28. maj i år.

Det nye gymnasium bliver på 9.000 kvadratmeter, og vil kunne rumme ti spor - cirka 30 klasser - og bliver et anderledes og utraditionelt gymnasium, hvor der leges med former og ruminddeling.