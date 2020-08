Lyngby Boldklub sikrede sig endnu en sæson i Superligaen, og klubben direktør, Andreas Byder, gør status. Foto: Anders Kjærbye /Fodboldbilleder.dk Foto: ©Anders Kjærbye

Efter den vigtige redning: Forretningen Lyngby Boldklub fortsætter ad rette spor

Tilskuertallet er fordoblet, sponsorindtægterne er mere end tredoblet, talenterne får mere spilletid, og byen bakker i den grad op om De Kongeblå, fortæller Lyngby Boldklubs direktør.

Det Grønne Område - 15. august 2020

Med overlevelse i Superligaen fortsætter Lyngby Boldklub den gode udvikling, som klubben har været inde i, siden Friends of Lyngby overtog den.

Det har blandt andet betydet et større fokus på talenter, flere tilskuere og sponsorindtægter, og så står det forhåbentlig også efterhånden klart, at man har formået at starte en bevægelse, hvor byen nu står sammen om klubben. Det fortæller klubbens direktør, Andreas Byder, til Det Grønne Område.

Efter to tætte opgør mod Hobro kan Lyngby Boldklub se frem til endnu en sæson i Superligaen. Det Grønne Område har derfor bedt direktøren om at gøre status over forretningen Lyngby Boldklub og visionerne for klubben.

Om at få byen med Et erklæret mål for ejerkredsen Friends of Lyngby har fra starten været at farve byen kongeblå, som Andreas Byder tidligere har fortalt til Det Grønne Område. Og det mener han, at man er lykkes med.

"Jeg håber, at det er tydeligt for enhver, at vi har fået startet en bevægelse, hvor alle i byen er begyndt at bakke op og have sympati for klubben. Vi er også blevet bedre til at pleje byen, og er aktive til stort set alle events og på en lang række skoler. Sponsoropbakningen er også stor lokalt, selvom vi stadig mangler at få de helt store med på vognen, hvilket undrer os lidt. Forhåbentlig kommer de snart om bord også, for vi synes jo, at vi også har et godt produkt til dem," siger han og fortsætter:

"Da vi sagde, at vi ville have hele byen med, handlede det om, at hele klubben skal kunne mærke opbakningen til projektet. Vi synes, at det kulminerede med oprykningen sidste år, men faktisk synes jeg nærmest vi op til kampen på hjemmebane mod Hobro mærkede det endnu mere. Der er virkelig kommet en hel by bag klubben, og det er fantastisk at opleve," siger han.

Om økonomien Efter at have kæmpet med økonomien i en årrække er der med Friens of Lyngby kommet mere styr på finanserne. Og det har selvsagt betydning, at man nu er sikret endnu en sæson i Superligaen.

"Det betyder, at vi kan køre videre med vores nuværende setup og budget, og dermed fortsætte vores positive udvikling som klub," siger Andreas Byder og giver sin karakteristik af forretningen.

"Vi er jo stadig en forretning, der er afhængig af vores investorer, og det vil vi også være i det kommende år. Men vi følger den plan, som er lagt ud, og som Friends of Lyngby bakker op om. Så økonomien er som forventet, om end der stadig er et stykke vej til, at klubben er 100 procent økonomisk selvforsynende. Men vi skal nok nå derhen. Vores tilskuertal er fordoblet, og vores sponsorindtægter er mere end tredoblet, så rent kommercielt følger vi den plan, vi har lagt," siger han og tilføjer:

"Overordnet står og falder projektet ikke med, hvilken række vi spiller i, men det er klart, at det er sjovere - og der er et større potentiale for at tiltrække nye partnere og fans - når vi spiller i Superligaen."

Om coronakrisen Ligesom de fleste andre forretning er Lyngby Boldklub også berørt af coronakrisen. Men alligevel har man klaret sig godt igennem, lyder vurderingen.

"Vi er kommet rigtig fint igennem coronakrisen. Vi har som mange andre fået hjælp af regeringens økonomiske hjælpepakker, og det har gjort, at vi har kunnet komme nogenlunde igennem. Vi er selvsagt hårdt ramte på matchday-indtægter, men har fortsat vores positive udvikling på andre områder, også igennem coronakrisen. Alt i alt skal vi ikke klage, og det siger jo også noget om den bund, der er kommet i Lyngby Boldklub, at en corona-krise ikke kan slå os ud," siger Andreas Byder.

Om det sportslige På det sportslige plan kan direktøren også glæde sig over, at udviklingen går i den rigtige retning.

"Sportsligt er det jo også gået over forventning. Vi rykket op i Superligaen før tid, vi har udviklet nogle rigtig dygtige unge spillere, og vi har generelt fået talenterne tilbage i fokus i Lyngby. Næsten en tredjedel af spilletiden sidste sæson gik til unge spillere, og vi har også solgt spillere til udlandet i perioden. Så vi er rigtig godt på vej, selvom vi ikke er mål," siger han og fortæller, at økonomien betyder, at transferplanerne ikke er de store.

"Vi kigger fortsat på et sportsligt budget, som bliver det absolut laveste i Superligaen. Og vi kommer ikke til at tage nogen vilde chancer eller gamble med klubbens økonomi. Vi skal selvfølgelig forsøge at beholde vores kerne og forstærke holdet, hvor vi kan, og det er den sportslige afdeling allerede i fuld gang med. Men det bliver ikke os, der henter Zlatan ind, det lader vi andre om," siger han.

Om Lyngby Stadion Og så er der det med stadion. Fra Friens of Lyngby har det tidligere lydt, at man agter at byde på Lyngby Stadion, hvis "forudsætningerne og projektet er realistisk at byde på," som bestyrelsesformand Tommy Petersen sidste år fortalte Det Grønne Område.

Indtil videre er man dog ikke kommet tættere en afklaring omkring det, som bestyrelsesformanden kaldte en helt nødvendig game changer.

"Status på stadion er som før sommerferien. Der er vedtaget en udbudsproces, og derfor venter vi nu på det endelige udbudsmateriale.

Vi havde håbet på, at det kunne nå at blive færdiggjort inden sommerferien, men sådan skulle det ikke være. Vi har hørt tale om september, men ikke hørt noget konkret fra Lyngby-Taarbæk Kommune endnu. Men det er vel ingen hemmelighed, at uden et nyt stadion, er der ikke grobund for langvarig professionel fodbold i Lyngby og derved er vores projekt i livsfare. Derfor venter vi også spændt på, at der sker noget," siger Andreas Byder.

Borgmester Sofia Osmani (K) kan dog fortsat ikke sige, hvornår stadion sendes i udbud, fortæller hun.

"Jeg kan godt forstå, at et hurtigt udbud vil være bedst for klubben, men det her er ikke en let og hurtig ekspeditionssag. Vi har fået Ankestyrelsens accept af vores intentioner, og kommunalbestyrelsen har besluttet et udbud. Selve udbudsmaterialet tager dog tid at udforme, for de rammer, vi ønsker nu og i fremtiden, skal sikres i et udbud. Vi er nødsaget til at gøre det ordentligt, både af hensyn til klubben, potentielle bydere og kommunens borgere. På nuværende tidspunkt, kan jeg derfor ikke sætte dato på udbuddet, men alene bekræfte, at vi har besluttet et udbud, og at vi arbejder på det konkrete udbudsmateriale," siger hun.