?Jeg er en del involveret i debatten om omskæring, og teksten på de plakater, jeg så, gengav argumenter imod omskæring i forvansket grad. Man kan se godt se en linje fra omskæringsdebatten til den propaganda, de bruger,? siger Morten Margolinsky om den nazipropaganda, som kunne ses flere steder i kommunen. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Efter Nordfronts raid i Lyngby: Debatten om omskæring bringer antisemitismen frem

Morten Margolinsky, folkeskolelærer i Lyngby, bliver som jøde harm, vred og ked af det, når nazistisk propaganda dukker op i lokalområdet.

Det Grønne Område - 08. oktober 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen

Egentlig skulle Morten Margolinsky have startet yom kippur i synagogen, men kom ikke afsted. I stedet kunne han på Facebook se opslag om, at Nordfront havde brugt jødernes største helligdag til at gøre opmærksom på deres nazistiske verdensanskuelse.

"Hvad skal jeg sige, at jeg følte, da jeg læste det? Det er sådan en blanding af harme, vrede og at blive ked af det," siger han.

Plakaterne, som hængte forskellige steder i kommunen, kan læses som et ekstremt yderligtgående indspark i den verserende debat om omskæring. I hvert fald ser Morten Margolinsky en linje gå fra debatten til Nordfronts propaganda.

"Jeg er en del involveret i debatten om omskæring, og teksten på de plakater, jeg så, gengav argumenter imod omskæring i forvansket grad. Man kan se godt se en linje fra omskæringsdebatten til den propaganda, de bruger," siger han og uddyber:

"Plakaten siger, at jøder omskærer på 8. dag, og rabbinere flokkes om barnet for at sutte blodet fra barnets penis. Og at jøder må have sex med børn, når de er tre år gamle. Så hvis man er imod pædofili, skal man organisere sig i kampen mod jøder. Historien om det med rabbinere er fremført i debatten. Og den har en flig af sandhed i sig, fordi meget outrerede og meget små grupper af jøder benytter sig af en lignende praksis. Men der er tale om en så lille gruppe jøder. Alligevel har det været brugt i debatten for at dæmonisere jøder, og det genspejles i den nazistiske propaganda," siger han.

Skruet op for retorikken Morten Margolinsky oplever, at når debatten om omskæring blusser op, så oplever han også jødehadet.

"Og denne gang er det skruet en tand op," siger han om den verserende debat, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) fastslog, at Danmark ikke vil forbyde omskæring trods et folkeligt flertal.

Det er især på de sociale medier, hvor retorikken er skruet op, siger han.

"Der bruges ord som lemlæstelse, overgreb og børnemishandling. Det er kontroversiel sprogbrug. Når jeg hører ordet 'lemlæstelse', tænker jeg på en soldat, der er blevet skadet i krig. Men vi taler om omskæring, som over én milliard mænd har fået foretaget, og langt, langt de fleste lever uden problemer. Så har mine forældre lemlæstet mig. Den bevidste forråelse af sproget skaber en dæmonisering, og det spiller op til den latente antisemitisme," siger han.

'Vi ved, hvor du bor' Morten Margolinsky havde egentlig betænkeligheder ved at medvirke i dette interview med sit fulde navn. Han understreger dog samtidig, at han ikke har oplevet antisemitisme lokalt. Og han har heller ikke før bemærket Nordfronts propaganda, selv om gruppen flere gange har hængt plakater op i lokalområdet.

Men føler han sig utryg?

"Sidste år blev jødiske familier opsøgt, og der var klistret gule jødestjerner på deres postkasser. Et tegn på, at 'vi ved, hvor I bor'. Derfor kunne jeg frygte, at hvis jeg stiller mig frem, så kan der for eksempel blive kastet sten ind ad mit vindue. Man er nødt til at være opmærksom og forsigtig. Men det vænner man sig til, når man har sin gang i det jødiske samfund," siger han og fortsætter:

"Man tænker ikke på det hele tiden. Men det popper op. Jeg læser historier fra udlandet om ødelagte jødiske restauranter og overfald på en person foran en synagoge. Det er andre steder i verden, men det er for at ramme jøder, og det er også mig. Jeg registrerer det altid og føler mig solidarisk," siger han og fortæller, at der er nødt til at blive taget forholdsregler.

"Jeg lægger ikke skjul på min jødiskhed, men når jeg som fodboldtræner arrangerer fodboldstævne for jødiske klubber, må vi koordinere med politiet, som så tropper op med maskinpistoler. Det samme foran Carolineskolen (den jødiske skole i København, red.)," siger han.

Overlever ikke debatten Selv om debatten om omskæring endnu engang endte uden et forbud, vurderer Morten Margolinsky, at der er sket en uoprettelig skade.

"Jeg tror ikke, at det jødiske samfund overlever det her. Selv uden et decideret forbud har diskussionen gjort så stor skade, at unge jøder, som ønsker at leve et jødisk liv, tænker sig om to gange, før de vælger Danmark. Der har været jøder fra USA og Israel, som har valgt Danmark. Tilbøjeligheden til det vil i dag være meget lille.

Jeg tror, at det er 80 procent jøder, der gifter sig med ikke-jøder, og hvor omskæring tidligere ikke var en stor diskussion, så vil det nu nok være meget få ikke-jødiske partnere, der vil acceptere omskæring. Rent psykologisk er det et skridt væk fra det jødiske fællesskab," siger han og uddyber, hvad han mener med et jødisk samfund i Danmark:

"Et jødisk samfund vil sige, at der er jødiske skoler, synagoger, fodboldklubber og en hel masse forskellige ting, der gør, at der er et jødisk samfund. Men hvis der ikke er nok mennesker, vil det dø ud og blive en museumsting. Vi har allerede en gennemsnitsalder på over 60 år, og måske er 50 procent afgået ved døden om 20-30 år. Når der ikke kommer nye til, kan foreninger og institutioner, som gør et samfund, ikke fortsætte. De folk, der går op i jødiske traditioner som omskæring er ildsjælene, der virkelig vil det jødiske liv. Hvis det er ugleset, så har de ikke lyst til at lægge kræfterne der. Min frygt er, at på grund af debatten er den proces sat i gang," siger han.

Forbud skal komme indefra På spørgsmålet om, hvorvidt det jødiske samfund ikke kan fortsætte med at eksistere uden omskæring, siger han:

"Der er en kæmpe forskel på, om forbuddet komme udefra eller indefra. I San Fransisco er der jøder, der ikke omskærer. Men lad være med at indføre det ved lov, for så kommer der et modpres. Lad os udvikle vores egne måder at gøre det på. Men man kan ikke tvinge det igennem," siger han og understreger, at han ikke ser antisemitisme som et udbredt problem.

"Nej, det er heldigvis ikke acceptabelt at være det åbenlyst. Det er mere den latente antisemitisme, der er et problem. Ingen vil vedkende sig at være antisemit. Kun Nordfront," siger han.