Efter 24 års tro tjeneste: Lyngbys U19-træner skifter til Brøndby med øjeblikkelig virkning

"Christian har været en del af Lyngby i stort set hele sit liv, og vi er selvfølgelig ærgerlige over og kede af, at Christian ikke skal fortsætte hos os. Omvendt er vi glade for at sende Christian videre til spændende nye inputs og har stor respekt for ønsket om at prøve noget nyt - også selvom det er uden for Lyngby Boldklub", siger sportschef Birger Jørgensen.