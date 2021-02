Efter 13 forgæves forsøg lykkedes det endelig Lyngby Boldklub at vinde

Først havde Christian Greko Jakobsen en gylden mulighed, så var Viktor Torp tæt på, og i den anden ende kom Emannuel Sabbi til en stor chance, men hans lob gik over mål. Samme Sabbi kom efter 25 minutter alene igennem, men Thomas Mikkelsen var hurtigt ude af sit mål og parerede skuddet.

At dømme efter de første ti minutter tegnede det til at blive en målrig affære, da Lyngby onsdag aften besøgte OB på en snedækket og meget vanskelig bane.

Kort efter blev Jens Martin Gammelby spillet fri, men OB-målmanden Oliver Christensen trak det længste strå, da Gammelby forsøgte at drible forbi ham.

Det var indledningen til en god OB-periode, men selv om Lyngby blev presset tilbage, var holdet farlig på kontraangreb. Ikke mindst da Oliver Christensen diskede op med en god redning og returen fortsatte ud mod stolpen, hvor Emil Nielsen manglede et centimeter i at prikke bolden i nettet. Og kort før halvlegsfløjtet serverede hjemvendte Kasper Jørgensen en perfekt aflevering skråt bagud til Jens Martin Gammelby, men OB-keeperen fik reddet til hjørnespark.

OB kom bedst ud til kampen efter pausen, men Emil Nielsen burde have bragt Lyngby i front, da han efter en smart vending i feltet kom fri til skud, men bolden gik et stykke over tværribben.

I det 67. minut kom der en meget kontroversiel dommerkendelse, da Emannuel Sabbi modtog sit andet gule kort. Det var lige så tyndt som det første, men der var ingen kære mor, og OB blev reduceret til 10 mand.

OB trak sig længere tilbage på banen, mens Lyngby lugtede blod og tre point. Først misbrugte Kasper Jørgensen en kæmpe chance, da han helt fri for et tomt mål ramte bolden skævt, men i det 82. minut kom forløsningen, da Kasper Enghardt sendte Christian Greko i dybden, og med en lang tå fik Greko prikket bolden i mål til 1-0.

Mod slutningen pressede OB på, men bortset fra en god mulighed til indskiftede Mart Lieder brændte det ikke for alvor på.

Sejren var bestemt ikke ufortjent. Lyngby leverede en helstøbt fighterindsats, spillede bolden fornuftigt rundt og havde mindst lige så mange chancer som hjemmeholdet.

Ros til hele holdet og især til Kasper Enghardt og Kevin Tshiembe i centerforsvaret.