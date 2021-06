EM-sølv til Frederikke Mathiesen fra Lyngby Kanoklub

Dansk Kano og Kajak Forbund havde kun udtaget Frederikke Mathiesen fra Lyngby Kanoklub på 500 meter distancen ved EM i Poznan, Polen, idet forbundet mente, at her havde hun de bedste chancer for at få medalje.

Thomas Gjerlufsen, formand for Lyngby Kanoklub, protesterede voldsomt og krævede, at de skulle overveje deres udtagelse endnu engang. Efter flere skriverier og telefonsamtaler bøjede Dansk Kano og Kajak Forbund sig, og Frederikke fik lov til også at ro 200 meter.

Det var klogt gjort, for Frederikke Mathiesen viste, hvad hun står for, og erobrede en flot sølvmedalje på 200 meter distancen, kun slået med en 1/10 del af et sekund af Adrienn Orosz fra Ungarn.

Søndag formiddag skulle Frederikke ro 500 meter, hvor hun i det indledende heat havde roet sig direkte til finalen med en flot tid. I finalen endte hun på fjerdepladsen, få 100-dele af et sekund fra bronzemedaljen.