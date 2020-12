Se billedserie Ditte Young kom direkte fra en opgave i Herfølge til redaktionen i Lyngby. Hun har i 12 år levet på fuld tid som dyretelepatør. Foto: Frank S. Pedersen

Dyretelepatør kommer med et opråb fra hunden

Ditte Young fra Lyngby er en af tre forfattere bag en ny bog om forholdet mellem mennesker og deres bedste ven

Det Grønne Område - 25. december 2020 kl. 10:01 Af Frank S. Pedersen

Hun vil helst kaldes dyretelepatør, og gerne Danmarks førende. Det kan lyde mærkeligt, og det er da også en lidt skeptisk journalist, der tager imod Ditte Young på redaktionen.

"Det er en luksusudgave af empati, hvor jeg er helt åben for at modtage, hvad der kommer," forklarer hun sine evner, som hun ikke er uvant med bliver kaldt hokus pokus.

"Nej, men så må man jo også se på resultaterne, holder hunden op med at tisse på gulvet eller ej. Det er så dejligt, at der er konkrete resultater. Det drejer sig om adfærd og adfærdsændringer," siger hun.

Jeg er glad Og giver et eksempel på en 'samtale' med en hund.

"Jeg kan spørge: Hvem er du? og så svarer hunden,'Jeg er glad'," forklarer hun.

Meget overbevisende, sympatisk og nede på jorden. Ligesom hun også har levet af sine empatiske evner i 21 år, på fuld tid i de seneste 12 år, hvor hun har dannet skole og uddannet 360 andre dyretelepatører.

Så altså Danmarks førende dyretelepatør, der har udgangspunkt for sit travle virke i Lyngby. Sammen med hundeinstruktør Lea Nor og hundefysioterapeut Helle Hoffmann har hun skevet bogen 'Læg din pote i min', der nys er udkommet.

"Den er et opråb fra hunden i en tid, hvor der er rigtigt mange nye hundeejere. Internaterne er tømte og der er ventelister hos avlerne. Det er ikke længere tiden, hvor man kan købe hundehvalpe fra et baggagerum på en rasteplads," siger Ditte Young om begrundelsen og behovet for at skrive en bog, der ser tingene fra hundens synspunkt.

Opvokset med hunde Selv har hun levet med hunde altid. hendes forældre avlede boxerhunde.

"Så man kan sige, at jeg har fået det ind med modernælken," siger hun, der ikke tror, at det er helt tilfældigt, at hun nu bor i Lyngby på tiende år.

"Jeg kan huske fra jeg var lille og besøgte min tante i Lyngby, vi gik tur på hovedgaden og jeg tænkte, at her skal jeg bo. Det er sjovt, at det så er blevet hovedgaden," fortæller hun, der bor hvor hovedgaden bliver til Jægersborgvej.

Hunden i partnerskab Ud over hunde har hun mest beskæftiget sig med heste, men har også en uddannelse som psykoterapeut.

"Jeg arbejder også som familieterapeut. Og man kan sige, at når det handler om hunde, er de også en del af partnerskabet i familien. Jeg arbejder både med hunde og mennesker, der er sammen i forvejen, men nogle, mennesker, hjælper jeg inden de vælger første gang. Man skal vide hvad man går ind til. Hunde vil bare gerne være sammen med og samarbejde med deres mennesker. De tænker kun på sig selv i form af deres basale behov som tryghed, mad, stimuli og søvn," forklarer hun.

Labradoodle "Med bogen er hundevelfærd i fokus. Folk skal forstå, at det er et vilddyr, de har fået. Hunde er lige så forskellige som mennesker og man kan ikke bare regne med at en race alle har de samme egenskaber. Hundene afspejler deres mennesker, det er derfor man ser et forskræmt menneske, der farer sammen ved det mindste, får en tilsvarende hund. Der findes også det eksempel, at det forskræmte menneske får en 'prins', der i stedet reagerer ved at tage styringen og reagere udad for at beskytte sit menneske. En udfarende hun er en usikker hund," siger Ditte Young, der også advarer imod de såkaldte designerhunde.

"Man kan krydse en labrador og en puddel og få en labradoodle, men det viser sig også, at man får dobbelt af deres dårlige gener," siger hun.

'Læg din pote i min' er i øvrigt hendes tredje bog. Tidligere har hun udgivet 'Forstå din hest' (2017) og 'Hvad hvisker hesten' (2018),