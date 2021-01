Naturstyrelsen vil fra 1.februar 2021 indføre stikprøvekontrol af de biler, der kører ind i Dyrehaven om onsdagen. Hvis der ikke findes det lovlige handicapskilt i forruden, vil der ske anmeldelse til politiet. Foto: Naturstyrelsen

Dyrehaven: Sådan er reglerne for kørsel til Eremitageslottet

1. februar er der nye regler, som begrænser kørslen til slottet. Reglerne er lavet for at sikre Dyrehavens fred og ro.

Det Grønne Område - 26. januar 2021

Fra 1. februar er det kun biler med handicapskilt, som om onsdagen kan få lov at køre gennem Hjortekærsport, ind i Dyrehaven og op til Eremitageslottet.

Det er Naturstyrelsen, som har lavet de nye regler, og det har man gjort af hensyn til freden og roen i Dyrehaven.

Det vil fortsat også være tilladt for f.eks. plejehjem at køre ind med busser om onsdagen, hvis det er åbenlyst, at der er tale om handicapkørsel. Det gælder for eksempelvis køretøjer med CVR-nr. på siden af bilen/bussen, evt. med teksten "Handicapkørsel" eller navn på plejehjem.

Det betyder, at det ikke længere vil være tilladt at køre til slottet i egen bil hver onsdag.

Ordningen blev indført for at give handicappede og dårligt gående mulighed for at køre op til slottet. I de første mange år blev det ikke koblet sammen med et officielt handicapskilt, fordi det var der ikke behov for. Antallet af biler i Dyrehaven er imidlertid steget voldsomt i de senere år, og mange af dem, der kommer kørende, er ikke handicappede eller svagt gående.

Ikke plads til busserne "Ordningen er i de senere år i stort omfang blevet brugt af mange besøgende, således at der er pladsmangel for handicapbusser og -biler, og så oplevelsen af landskabet omkring slottet er ændret for alle de besøgende," fortæller skovfoged Torben Christiansen fra Naturstyrelsen.

Torben Christiansen færdes dagligt i Dyrehaven, og han har kunnet følge den voldsomme stigning i kørsel på tæt hold.

"Det er blevet helt almindelig, at f.eks. skovbørnehavebusser, rejseselskaber og foreninger af veteranbiler mødes ved slottet; og det har aldrig været meningen," siger han.

Derfor indfører Naturstyrelsen nu den nye ordning, hvor det kræver et handicapskilt i bilen for at have lov at køre op til Eremitageslottet ad Hjortekærvej.

Det vil sikre at trafikken om onsdagen bliver langt mindre, og at der igen vil være plads til at finde parkeringsmulighed ved slottet for de personer, som reelt ikke kan gå ind til slottet.

Der er gode og let fremkommelige veje fra flere indgangsporte til slottet, forklarer man i Naturstyrelsen. Afstand til nærmeste p-plads ved Springforbi- og Trepileport er under én kilometer. Turen fra de forskellige indgange til slottet er fuld af oplevelser med blandt andet hjortevildt og flotte landskaber.

"Vi har modtaget mange klager fra Dyrehavens gæster over motorkørsel og parkering om onsdagen. Vi er overbeviste om, at den nye ordning vil glæde hovedparten af Dyrehavens gæster, så de kan nyde den stille naturoplevelse og det flotte landskab uden at blive generet af unødvendig bilkørsel," siger skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen:

"Vi har spurgt vores brugerråd, og de bakker 100 procent op om, at vi skal begrænse kørslen til Eremitageslottet," fastslår han.

Naturstyrelsen vil fra 1.februar 2021 indføre stikprøvekontrol af de biler, der kører ind i Dyrehaven om onsdagen. Hvis der ikke findes det lovlige handicapskilt i forruden, vil der ske anmeldelse til politiet.

