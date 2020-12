Dygtige også til bæredygtighed: En uge med genbrug, grøn mad og affaldssortering på Virum Gymnasium

"Vi har et ret aktivt miljøråde, hvor elever, pedel og lærere sidder med. Og ikke mindst pedellen er meget aktiv, når det gælder om at få etableret miljørigtige løsninger på både elforbrug og affaldssortering," siger vicerektor Birgit Riedel Langvad.

Grøn mad var også et af ugens tema og det er ikke nyt for gymnsiet, der allerede har indført kødfri dage.

"Vi kan ikke redde hele verden, men vi ved, at vores elever gerne vil have konkrete handlemuligheder," siger hun.

En anden bonus ved ugen var ifølge vicerektoren, at eleverne i denne coronatid fik et tilbud om en anderledes skoleuge. Noget, som ifølge hende, har været et stort elevønske.

Skolens fødselsdag den 11. december, der plejer at blive afholdt med lagkager og gallafest, kommer i år også til at stå i bæredygtighedens tegn, idet man har valgt at bruge dagen til at arbejde med verdensmålenene.