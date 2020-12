Stafetten videre. Forkvinden for opgaveudvalget Charlotte Algreen (th) overrækker det færdige forslag til en bæredygtighedsstrategi til formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap, der takkede udvalgsmedlemmerne for deres store arbejde. Strategien er sendt i offentlig høring til 4. januar 2021. Foto: LTK.

Du kan stadig nå at dele dine tanker om bæredygtighed

Synes man ikke lige, der er tid til at skrive et høringssvar ind mellem gaveindpakning, juleklip og klejne-bagning, er der også en lettere løsning. Lyngby-Taarbæk Kommune har åbnet en digitale opslagstavle, hvor borgere kan kommentere direkte på Bæredygtighedsstrategien. Her kan man også læse og svare på det, som andre borgere har skrevet om strategien.

Strategien er blevet udarbejdet af et opgaveudvalg bestående af borgere og politikere. De har siden marts 2019 arbejdet med et strategiudkast, som er overleveret til politikerne i oktober 2020.Kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen har behandlet bæredygtighedsstrategien og sendt den i høring i perioden fra mandag den 27. november 2020 til 4. januar 2021.

Strategien peger også på, at netværk og fællesskaber er en del af vejen mod et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk. Derfor opfordres både borgere, virksomheder, institutioner og foreninger til at komme med input til høringen - og til at deltage aktivt i den bæredygtige omstilling af Lyngby-Taarbæk.