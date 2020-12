Du kan søge: Bakken donerer alle sine juletræer til velgørenhed

Bakken har givet 500 juletræer til organisationen Stop Spild Lokalt, der søger for at give træerne videre til private. Foto: Bakken

Stop Spild Lokalt har fået 500 træer fra Bakken, så de i den kommende tid kan skabe glæde i private hjem, nu hvor Bakken er lukket

Det Grønne Område - 18. december 2020 kl. 10:30

På baggrund af udviklingen af Covid-19 samt nye restriktioner og anbefalinger lukkede Jul på Bakken 9. december. Med lukningen kommer også, at der nu står flere end 1000 juletræer rundt i forlystelsesparken uden at tjene et egentligt formål. Derfor har Bakken valgt at donere dem til velgørenhed, så de forhåbentlig kan sprede glæde hos andre.

Landsorganisationen 'Stop Spild Lokalt' har med deres lokale afdeling i Lyngby Taarbæk samt afdelingen for hele region Sjælland vist stor interesse for de mange juletræer på Bakken, som nu kan komme til at glæde ude i private hjem.

"At få doneret 500 juletræer kommer til at betyde en masse for rigtig mange, hvor juletræet netop er skåret fra på grund af en presset økonomi. En økonomi, som er endnu værre i år grundet Covid-19. Samtidig er det godt, at vi undgår, at de bliver smidt ud, men kommer til gavn i stedet for. Vi er rigtig glade for, at Bakken vil samarbejde med os," siger Rasmus Erichsen, der står bag organisationen Stop Spild Lokalt.

Stop Spild Lokalt er en landsorganisation, som blev startet for fire år siden og hurtigt er blevet Danmarks største landsorganisation, når man taler om overskudsmad. Organisationen pebhar bredt sig til over 105 danske byer, og nu er det blandt andet folk i Lyngby Taarbæk, som står til at få et tidligere Bakken-juletræ hjem i stuen.

På Bakken glæder det også administrerende direktør, Lene Alsgren, at juletræerne nu kan komme ind i de private stuer.

"Vi er rigtig glade for, at vi har fået muligheden for at være med til at skabe lidt julestemning rundt omkring hos familier, som har det svært i denne tid. Vi ville have været kede af at lade træerne blive stående på Bakken hen over julen til ingen verdens nytte. Nu kan de i stedet sprede glæde rundt i private stuer, og det er en dejlig tanke," siger direktør, Lene Alsgren.

Donation glæder borgmester Det er borgmester i Lyngby Taarbæk, Sofia Osmani, der har været behjælpelig med netop at formidle kontakt til organisationen, da Bakken ellers stod til at skulle smide flere hundrede træer ud.

"Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Bakken har måttet lukke, men når det ikke kan være anderledes, så er det dejligt, at de mange juletræer ikke går til spilde, og i stedet kan skabe juleglæde rundt i stuerne hos familier, der måske ellers ikke ville have mulighed for at prioritere et juletræ. Da Bakken spurgte til mulige aftagere, var jeg derfor heller ikke i tvivl om, at Stop Spilds lokalafdeling var værd at tage fat på," siger borgmester Sofia Osmani. /peb