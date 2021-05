Du kan finde Lyngbys tekniske kulturarv på nettet

På et nyt site præsenterer DTU Bibliotek nu Danmarks tekniske kulturarv med et udpluk af bøger fra før 1920 samt hundredvis af fotografier fra den store industriudstilling i København i 1888.

I bogen hævdes det, at vi - på samme vis som man tidligere havde levet i stenalderen eller jernalderen - nu levede i papiralderen, for der fandtes næppe noget andet materiale, der havde en så udstrakt og mangeartet anvendelse.

Det generelt voksende forbrug i 1800-tallet, som forbruget af papir også var et udtryk for, førte til, at der måtte tænkes mere over, hvordan vi bedst skaffer os af med affald og spildevand.