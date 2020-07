Drømmer om stjernestatus: Virum-drengen Elias har fået sin debut i FC København

Han startede som 6-årig og skiftede til FCK i foråret 2014 efter at have spillet et års tid med årgangen et år ældre i barndomsklubben. Dengang gik han stadig på Virum Skole, men for at få hverdagen til at hænge sammen skiftede han til FCK school of excellence, som er et samarbejde med Johannesskolen på Frederiksberg.