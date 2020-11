Drømmen om jul som i gamle dage lever på Frilandsmuseet

Mon ikke frække nisser, smukt pyntede gamle gårde, julemusik, Lucia-optog, duften af nybagte småkager, æbleskiver, bjældeklang og kaner kan få julehumøret til at krybe ind under selv den mest juleskeptiske og coronatyngede sjæl?

For at vise gæsterne, hvordan julen løb af stablen i gamle dage, vil der i flere af gårdene være pyntet op med juletræer og lys. Her kan man opleve både de fattiges jul, herregårdens julestads og julen som den tog sig ud på forskellige danske egne.

Museets egne traditioner med teater og underholdning, vender også tilbage - i år i corona-venlige rammer. Forestillingerne om Drillenissen, der ikke får sin grød og Ole Lund Kirkegaards Nissepok er i år rykket udendørs, for at så mange som muligt kan være med.

"Vi er et rigtig godt bud på en fantastisk juleoplevelse i en tid, hvor mange andre museer ikke har mulighed for at gennemføre de aktiviteter, de plejer at have. Vi har god plads, frisk luft og masser af hygge," siger Peter Darger.