Driftschef på rutchebanen: Først sagde jeg nej tak til jobbet

Maj-måneds Viden og Vin-arrangement fandt sted på Bakken og gjorde deltagerne klogere på Bakkens gamle rutchebane og den hvide klovn, der efter 200 år stadig kan begejstre sit publikum

Det Grønne Område - 04. juni 2021 kl. 06:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Der gemte sig masser af gode historier i bugen på den gamle rutchebane, da Bakken i sidste uge husede månedens Viden og Vin-event. Arrangementet var nemlig sat i rutchebanens hemmelige have, så gæsterne fik i dagens anledning lov til at passere den kæmpestore trold, der er malet på porten over for Bakkens Perle.

Bjørn Banemann, der er driftsleder på den snart 90 år gamle rutchebane, fortalte om arbejdet med Bakkens mest populære forlystelse, der også bare kærligt kaldes "Den gamle dame".

Et job han i øvrigt i første omgang sagde nej til, fordi han har højdeskræk. Men hans kone fik ham overbevist om, at det var en helt enestående chance, og siden har han været taknemmelig for det skub, selvom det tog ham lang tid at blive fortrolig med højderne.

I dag kender han hvert et hjørne af rutchebanen, kender den gamle dames lyde og ved, hvad de betyder. Det er nemlig et stort arbejde løbende at vedligeholde, tjekke og reparere den imponerende trækonstruktion, men det er det hele værd, for uanset hvor mange nye forlystelser, der indtager Bakken, så er "Den gamle dame" fortsat forlystelsesparkens største trækplaster.

Et andet af parkens store trækplastre - nemlig Pjerrot i skikkelse af Morten Eisner - udgjorde 2. akt af aftenens underholdning. I modsætning til Bjørn Banemann, der sagde ja til jobbet på Bakken med en vis tøven, så svarede Morten Eisner JA på stedet, da han blev spurgt, om han ville løfte arven efter Kurt Flemming, som gik på pension som Pjerrot efter 23 år i den hvide maske.

Morten Eisner er kommet på Bakken, siden han blev født, så at blive tilbudt jobbet som Pjerrrot var på mange måder at komme hjem. Han er søn af Bakken-maler Ib Eisner, og has storebror er Bakken-maler Jeppe Eisner. Siden han var ganske lille, har han suget til sig af gøglertraditionen fra koryfæer som Erico Lund og Professor Tribbini.

Han har altid været glad for den lyse glade klovn, og han nyder, når han med små greb kan dirigere sit unge publikum fra vild larm til absolut tavshed.

Pjerrot-figuren har mere end 400 år på bagen og har været fast inventar på Dyrehavsbakken i mere end 200 år, siden han i år 1800 kom til forlystelsesparken fra Italien med commedia dell'arte i skikkelse af Giuseppe Casorti.

Om Viden & Vin Arrangementet Viden & Vin udspringer af Science City Lyngbys Netværk for kommunikation, som Det Grønne Område er en del af.

Idéen bag er at invitere borgere indenfor hos Lyngby-Taarbæks mange virksomheder og organisationer.

Til Viden & Vin kan man den sidste uge i hver måned blive klogere på, hvad der gemmer sig bag murene i Lyngbys virksomheder og høre om aktuelle projekter, ny forskning, lokal erhvervsudvikling, spændende opdagelser eller store begivenheder, mens man altså nyder et glas vin.

Billetter sælges via Billetto, og arrangementerne foromtales i Det Grønne Område og på vidensby.dk