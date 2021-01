Medlem af kommunalbestyrelsen for Konservative Dorthe la Cour fyldte 60 år 8. januar. Pressefoto

Dorthe la Cour 60 år

Seniorrådgiver og kommunalbestyrelsesmedlem for Konservative Dorthe la Cour, Virum, rundede 60 år 8. januar

Hun har blandt andet været ansat som juridisk konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, HR-chef på Danmark Pædagogiske Universitet, og som kommunikationsspecialist hos Rockwool Scandinavia og International. I dag er hun seniorrådgiver hos konsulenthuset Influenter A/S.

Dorthe la Cour har i mange år været politisk engageret, og blev i 1993 valgt første gang til kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk for partiet Venstre.

I 2017 stillede Dorthe la Cour op for det Konservative Folkeparti. Hun er i dag medlem af økonomiudvalget, næstformand i social- og sundhedsudvalget, medlem af teknik- og miljøudvalget og næstformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning. 2002 til 2006 sad hun i Københavns Amtsråd, og er i dag suppleant til Regionsrådet.

Gift med Matematik Flemming

Dorthe la Cour er gift på 36 år med Flemming, der også er kendt som Matematik Flemming. De har to voksne børn, svigerbørn og et lille barnebarn, og hun elsker at være sammen med familien.