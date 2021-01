Donation til musikelskere: Tilskuer donerer til Solgårdens Musikalske Venner

"Tak for at I gjorde min bedstefar så glad."

Desværre afgik Flemming Møller ved døden 14 december, og derfor tog Alexander initiativ til at lave en indsamling både til Solgårdens Musikalske venner og til Solgården. Hele familien var enige om, at bedstefarens ophold på Solgården havde været så god en oplevelse for ham, at familien gerne ville takke for det. Der skrives så meget dårlig om plejecentre rundt i landet, derfor er det en glæde at kunne fortælle denne solstrålehistorie fra Virum, fortæller Alexander og resten af familien.