Donation sikrer nye træningsfaciliteter til børn med handicap

Nu kan holdet se frem til at få bolde i en anden farve end det blå halvgulv, så også de svagt synede på holdet har forudsætninger for at være med. Desuden får holdet blandt andet farvede kegler, egne overtræksveste og et motorisk springsæt.

LykkeLiga, der er håndbold for udviklingshæmmede børn i alderen fra 6 til 16 år, etablerede i foråret et hold i Lyngby Håndbold Klub.

Det sker, efter at holdet har modtaget en donation fra Sparekassen Kronjyllands gavefond.

”Vi ønsker ikke kun at bakke op om det lokale foreningsliv, men også at bidrage til, at så mange som muligt får mulighed for at være en del af fællesskabet. LykkeLiga er et godt initiativ, der sikrer attraktive træningsfaciliteter for unge spillere med særlige udfordringer”, siger Anette Kjeldgaard Svensson, souschef i Sparekassen Kronjyllands Lyngby afdeling.

I Lyngby Håndbold Klub er der glæde over den økonomiske støtte:

”Hjælpen fra Sparekassen Kronjylland er en stor hjælp i den daglige træning, hvor vi nu får mulighed for at fremskaffe de rigtige materialer”, siger klubbens næstformand Helle Bøg, der sammen med Christina Sørensen er ansvarlig for de efterhånden 14 spillere.