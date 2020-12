Døgnrapporten: Indbrud og forsøg på butikstyveri

Der er anmeldt to indbrud i kommunen det seneste døgn. I et hus på Kongestien i Virum er tyven kommet ind ad bagdøren på et tidspunkt mellem onsdag kl. 14 og torsdag kl. 17.30. På Ulrikkenborg Allé i Lyngby er en tyv kommet ind i en lejlighed ved at bryde et vindue op mellem tirsdag aften og torsdag morgen. Ingen af stederne er det endnu opgjort, hvad der er stjålet.