Borgmester Sofia Osmani (tv) og Venstres spidskandidat Christine Dal har samlet Konservative og Venstre i et valgforbund, som betyder, at mere end et årtis kamp om borgmesterposten er slut. Venstre vil pege på Osmani efter valget. Foto: Lars Schmidt

Dobbeltinterview: Vil V og K samarbejde med de øvrige partier?

Dobbeltinterview med Sofia Osmani (K) og Christine Dal (V) om afslutningen på et årtis kamp imellem de to partier og starten på et nyt samarbejde mellem V og K.

Det Grønne Område - 25. marts 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det borgerlige Lyngby-Taarbæk vejrer helt sikkert morgenluft, efter at Det Grønne Område på Sn.dk torsdag kunne afsløre, at Konservative og Venstre efter at have ligget i slagsmål i mere end ti år nu har fundet sammen i et valgforbund, som betyder, at Venstre trækker sig fra kampen om borgmesterposten og allerede nu peger på Sofia Osmani som borgmester.

Læs også: Dét siger Socialdemokratiet til forbrødringen mellem Venstre og Konservative

Reelt kan dette samarbejde komme til at betyde, at Konservative ikke længere behøver at læne sig op ad Socialdemokratiet, som ellers har været fast samabejdspartner i årtier.

Men et ensidigt VK-samarbejde i kommunalbestyrelsen, hvor Socialdemokratiet og de øvrige partiet i realiteten køres ud på et sidespor, kommer ikke til at finde sted, understreger borgmester Sofia Osmani i et interview med Det Grønne Område.

Der skal samarbejdes bredt. Og det er Venstres spidskandidat, Christine Dal, enig i.

Det er hende og Sofia Osmani, som nu har stillet sig i spidsen for at samle de to store, borgerlige partier i Lyngby-Taarbæk.

Det ene parti, Konservative, står stærkt med kun ét mandat fra absolut flertal. Det andet, Venstre, er efter faneflugt reduceret til det rene ingenting. Partiet, der i perioden 2009-12 sad på borgmesterposten, er slet ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen og spås af samme grund en svær valgkamp.

To partier med hvert sit udgangspunkt. To partier, der har meget til fælles, men som - i hvert fald i overskrifterne - de seneste ti år mere har været uenige med hinanden. Og som har kæmpet indædt om borgmesterposten.

Omkostningerne Det Grønne Område er sat i stævne på borgmesterkontoret på det mennesketomme rådhus til et dobbeltinterview med Sofia Osmani og Christine Dal.

Den ene - Osmani - har været med hele vejen igennem det stormfulde forhold de to partier imellem. Hun har været det ene af krigens to midtpunkter. Det andet midtpunkt på kamppladsen, forhenværende borgmester Søren P. Rasmussen, er fraflyttet kommunen - og er blevet afløst af en tilflytter, Chritine Dal. Som ingen som helst aktier har i opgøret mellem de to partier. Det opgør, som er afsluttet nu.

Alligevel har hun et bud på, hvad prisen og omkostningerne ved opgøret har været:

"En rødere politik, som i sidste ende har kostet skatteborgerne penge. Og det er ikke sikkert, at det har givet værdi hos den enkelte borger," svarer hun hurtigt.

Borgmesteren skal lidt længere rundt, før hun svarer på spørgsmålet:

"Vi har haft et anstrengt samarbejde, men Venstre har jo været med i budgetforlig. Det er lykkedes at samarbejde, måske lidt på trods," svarer hun indledningsvis:

"Det er klart, at der er beslutninger, som kunne være tonet i en lidt anden retning, hvis Venstre havde været nemmere at arbejde sammen med. Det kunne være emner som konkurrenceudsættelse og friplejehjem. Der er steder, hvor der er forskel på partierne, og steder, hvor det vil være naturligt at lave noget med Venstre," siger Sofia Osmani:

"Men det er svært at basere noget solidt på en situation, hvor man kun en gang imellem kan være sikker på sin samarbejdspartner. Og det har historisk knebet med at se Venstre som en stabil og loyal samarbejdspartner, også når det var svært. Tillid, forståelse og gensidig respekt er grundforudsætninger for politisk samarbejde. Hvis min tillid og den gensidige respekt og forståelse opleves større, når jeg taler med en fra SF end en fra Venstre, så gør det noget ved samarbejdet."

-Hvad forventer du dig nu, hvor krigen mellem V og K nu er slut?

"Jeg synes ikke, vi har haft en krig. Forholdet er blevet løbende forbedret de seneste år. Det var svært i min første periode og også, da jeg ikke havde borgmesterposten. Men det er blevet gradvist bedre i den seneste periode. Det er positivt, at der er vilje til at samarbejde. Christine er en pragmatisk politiker, og det passer godt til kommunalbestyrelsen, hvor vi er gode til at lytte til hinanden," siger Sofia Osmani.

Respekt og forståelse Men de to partier er der ikke længere, dér, hvor tilliden og respekten er væk.

"Vi er et sted nu, hvor den gensidige respekt, hvor den nødvendige forståelse og ordentligheden er til stede. Vi kommer til at håndtere tingene på en anden måde end ved at står og pege fingre af hinanden nede på torvet," fastslår Sofia Osmani:

"Historisk har det vanskelige samarbejde betydet noget for den energi, vi har skulle lægge i arbejdet. En energi, vi ikke har kunne bruge på at lave positiv forandring. Når vi samarbejder, kan vi bruge vores energi på borgerne i stedet for at bruge den på at være uenige med hinanden. For mig er rød-blå politik ikke afgørende. Det er afgørende, at det skal være en politik for vores borgere," siger hun:

"Jo flere af de politikere, som køber ind på den dagsorden med ved at spille positivt ind, jo flere af vores borgere kommer vi til at repræsentere i vores beslutninger. Vi skal være en samarbejdende bestyrelse - med hver vores holdninger, som skal respekteres - og som skal brobygges når det er muligt."

"Helt enig," siger Christine Dal.

Bredt samarbejde -Skubbes Simon Pihl Sørensen og Socialdemokratiet ud på et sidespor nu?

"Jeg ser ingen grund til at skubbe nogen ud på et sidespor. Jeg vil gerne samarbejde bredt og konstruktivt med alle partier. Det er der ikke noget nyt i.

-Så vi ser ikke V og K mod alle de andre?

"Jeg kan ikke udelukke, at der kan være enkelte sager, fordi vi vil være enige, og et større kompromis ikke giver mening, men jeg vil fortsat gerne samarbejde med alle kommunalbestyrelsens partier. Jeg er alle borgeres borgmester og skal lytte til og imødekomme så mange ønsker og synspunkter som muligt," svarer Sofia Osmani.

Christine Dal:

"Det er jo din opgave som siddende borgmester. Min opgave er at trække aftaler så meget i en borgerlig retning som muligt."

Valgforbundet forpligter Så blot, fordi V og K har røget fredspipe og er gået i valgforbund med hinanden, betyder det ikke, at de to partier ikke kan være uenige.

"Nej, blot fordi man går i valgforbund, behøver man ikke at være enige om alting," siger Sofia Osmani.

"Men valgforbundet forpligter til at have ordentlig dialog og til at behandle hinanden på en sober måde," understreger Christine Dal.

"Det er ingen hemmelighed, at dialogen nogle gange har været lidt svær. Med det skifte, der er nu, har der været en større vilje til dialog. Min dør har været åben hele tiden. Det er først nu, der er nogen, der banker på," siger Sofia Osmani:

"Jeg har tænkt mig at blive ved med at arbejde med alle partier. Et valgforbund er ikke det samme som, at vi fører blokpolitik. I forhold til et valgforbund giver det mening at være det med partier, man ideologisk er på linje med. Vi går jo ikke i valgforbund med SF."

"Mit ønske om samarbejde er bredt. Jeg er glad for, at Venstre gerne vil være med til at trække tingene i en borgerlig retning. Og det kan give nye muligheder. Men det skal ikke være med til at ekskludere andre fra fællesskabet. Vi har en lang tradition for at samarbejde hen over midten. Hvor midten så ligger, afhænger af, hvem der er med. Er Venstre udenfor samarbejdet, rykker midten længere mod SF," siger borgmesteren.

"Det anerkender jeg fuldt ud," svarer Christine Dal:

"Jeg har været med i spillet i ti år. Som borgmesterparti har man da brug for at lave brede forlig. Men mine vælgere er ikke interesserede i, at vi rykker det for meget mod SF," siger hun - og fortsætter:

"Vi har havde ved sidste kommunalvalg en vælgerflugt lokalt, men havde et supergodt folketingsvalg. Vælgerne har haft svært ved at se vores politik med flere borgerlige fraktioner i kommunalbestyrelsen. Mine vælgere vil gerne, at jeg er pragmatisk. Vi skal ikke være et ikke protestparti. Jeg skal være med til at sikre stærke, borgerlige løsninger. Men jeg nikker ikke ja til det hele."

-Hvad for eksempel?

"Hvor jeg tror, vi kan være uenige, kan det være byggeprojekter, hvor vi vil noget forskelligt. Vi er nok heller ikke helt enige om letbanen. Der er vi nok ikke hundrede procent på samme bane," skynder Sofia Osmani sig at svare, inden Christine Dal får indskudt:

"Vi er på bølgelængde, hvad angår velfærd og skat. Jeg vil nok være lidt mere liberal i forhold til administration. Jeg ser også mit job som liberal vagthund, som sikrer borgerne mest mulig frihed i beslutningerne. For eksempel valgfrihed i ældreplejen."

-Og hvad med rådhuset, er Venstre fortsat imod ombygningen?

"Jeg har gransket sagen i samarbejde med min bestyrelse. Det med at bygge et helt nyt rådhus og den pris, det koster, og placeringen samt det, at man generer naboerne og værdien af et smukt, gammelt rådhus, gør, at vi nu er mere enige med flertallet omkring rådhusprojektet. Jeg har ikke set noget ordentligt alternativ, og jeg har virkelig kigget de her ting meget igennem. I andre kommuner har regningen endt langt, langt højere end først antaget - hvis man bygger et nyt rådhus," siger Venstres spidskandidat.

Valgforbund Det er ikke kun matematikken i valgforbundet, som gør, at Venstre og Konservative har sluttet fred. V og K havde helst set, at alle de borgerlige partier var i et fælles valgforbund, men sådan bliver det ikke.

Liberal Alliance og Nye Borgerlige har deres eget valgforbund. Dansk Folkeparti har lige som Radikale ikke meldt noget ud endnu.

"Der er meget matematik i valgforbund. Derfor kan jeg godt forstå, at de små partier går sammen. Det øger sandsynligheden for, at de kan få et mandat. Sidst åd vi jo alle stemmerne i valgforbundet," understreger Sofia Osmani:

"Ud fra en snæver matematisk betragtning kan jeg godt forstå deres valg. Det er ikke et fravalg af os og mig som borgmester, men et strategisk valg, der kan øge deres chancer for at blive valgt. Der har hele tiden været to borgerlige valgforbund, men jeg havde da gerne set et samlet borgerligt valgforbund for at minimere stemmespild. Skulle der dukke partier op, som ønsker at være med i vores valgforbund, så er vi åbne over for det."

"Når man nu har flere partier sammen, giver det god mening," istemmer Christine Dal:

"Jeg havde helst set et samlet, borgerligt valgforbund med opbakning til Sofia som borgmester. Det er det, vi siger ved at gå i valgforbund med Konservative. Det giver mening, at borgmesteren skal være for det største borgerlige parti. Når jeg snakker med borgerlige vælgere herude, er det mit indtryk, at folk er rigtig trætte af den personkamp, der har været. De vil langt hellere høre, hvad vi vil som partier, og hvad vi vil gøre for kommunen."

"Jeg vil også meget hellere bruge min energi på at skabe gode løsninger for kommunen. Får man den fejlfindingskultur, hvor det handler om at udstille sin modstander, kommer vi til at puste til den politikerlede, der er i samfundet. Det har vi ikke en interesse i. Og jeg synes heller ikke, det er retvisende - for det meste af tiden fungerer samarbejdet fint," understreger Sofia Osmani.

"Der skal være plads til drillerier i politik. Men det skal gøres ordentligt og sobert. Det skal ikke være personligt, men handle om politik," siger Christine Dal.

