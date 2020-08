To unge mænd kan se frem til et halvt år i fængsel efter at have truet en kvinde med pistol. Arkivfoto

Direkte i fængsel efter at have truet morgenbader med pistol

De to mænd, begge på 19 år, kom fra en fest på Nørrebro og havde gennem en ven lejet en Green Mobility-bil, som de parkerede ved Bellevue. Her var de på jagt efter en anden bil, og da de så den kvindelige morgenbader ved en tankstation, forsøgte de at få fat på hendes bilnøgler. Da det ikke lykkedes, løb de væk fra stedet for at tage toget fra Klampenborg Station.