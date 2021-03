Send til din ven. X Artiklen: Det undrer mig: Hvor bliver beplantningen i Brede af? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det undrer mig: Hvor bliver beplantningen i Brede af?

Den massive fældning af vegetation omkring I.C. Modewegs Vej er noget der undrer vores læser. Vi har forsøgt at kaste lys over fænomenet.

Det Grønne Område - 26. marts 2021 kl. 18:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Arendse Jacobi på Bredevej har skrevet til Det Grønne Område med en undren.

"Jeg forstår ikke hvad der sker på den lille trekant udfor Bredevej ved I.C. Modewegs Vej. Den er pløjet op og der er ikke mere små hække og en rar bænk. Og jeg forstår heller ikke hvorfor alle træer og bevoksning er fjernet fra parkeringspladsen mod vest på I.C. Modewegs Vej. Og jeg vil gerne have en forklaring og især genoprettet trekanten," skriver hun.

Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for området. I et svar til Det Grønne Område skriver man: "Den omtalte beplantning var 3 ligusterhække. De var meget gamle og fyldt med selvsået opvækst. Det ville ikke være muligt at fjerne den selvsåede opvækst rationelt. Vi har derfor fjernet beplantningen og arealet vil blive beplantet igen med henblik på at skabe et mere bæredygtigt anlæg med både blomster, buske og muligvis et par mindre træer til glæde for kommunens borgere, tilplantningen vil ske til efteråret, da det er det mest optimale tidspunkt at plante, samtidig med, at det giver os mulighed for at fjerne eventuelle vildskud" lyder svaret.

Renovering af P-plads Vi har også Svar fra Frilandsmuseet vedr. rydningen af P-pladsen ved I.C. Modewegsvej.

Her skriver landskabsarkitekt Signe Dinsen:

Planen er at museet vil renovere pladsen, der trænger hårdt til det.

Flere selvsåede træer som ær, der vokser sig alt for store -havde ødelagt det gamle grimme trådhegn.

Her er planen at vi i stedet lægge store smukke kampesten, som "chikaner" -, for at undgå at biler forcerer rabatten mod p-pladsen.

Der har været lidt mørkt og uimødekommende, samt lidt aktivitet af mere lyssky karakter, vi har fundet en del affald fra disse ting her.

Vi har blandt andet fundet forsøg på at der blev bygget ulovlige "stenter" altså en slags overgange ved hegnet.

Det er nu helt stoppet.

Nu kan vi alle bedre holde øje, vi undgår skader pga rådne træer og kan snart glæde os til at pladsen får "nyt liv" og museet et nyt mere åbent og venligt ansigt mod nord. Det er altid sørgeligt at fælde gamle træer, men vi må glæde os over at vi nåede det i tide, inden der brækkede grene og stammer ned.

Når vind, vejr og økonomi er til det, skrabes pladsen for gammel jord og der lægges ny grusbelægning, mod naboen suppleres med lidt passende beplantning med buske.

Hvor det er muligt, plantes lavere og smukkere små træer,- der kan være med til at forskønne og begrænne området igen!, skriver Signe Dinsen.