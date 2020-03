Det undrer mig: Hvad er planen med Geels Skov?

Min mand og jeg oplever at områder af skoven bliver ryddet for træer, og undrer os over dette. Vi kan ikke se, at der sker en bevidst plantning af træer bagefter. Vi oplever, at nogle af de ryddet områder bagefter nærmest bare bliver et vildnis af de stærkeste planter/træer ( ex ahorn).