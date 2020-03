Send til din ven. X Artiklen: Det undrer mig: Firskovvej er blevet en udvidet cyklistprøve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det undrer mig: Firskovvej er blevet en udvidet cyklistprøve

Det Grønne Område starter en serie, hvor vi hjælper læserne med at finde svar på de lokale ting, som undrer dem. Vi starter i denne uge med cyklistforholdene på Firskovvej og Nørgaardsvej.

Det Grønne Område - 06. marts 2020 kl. 11:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Wellendorf, formand for cyklistforeningens lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, er forundret over nogle af de anlægsløsninger han møder på sin cykeltur, når han kommer fra Klampenborgvej og kører ad Firskovvej mod Nørgaardsvej.

Og han er er ikke den den eneste cyklist eller billist, der har haft lidt svært ved at afkode de afstribnings- og asfalteringsløsninger, der er etableret på strækningen.

I et åbent brev til Lyngby-Taarbæk Kommune har han udbedt sig en forklaring på en række forhold på strækningen.

Og de spørgsmål og de svar vil vi gerne dele med læserne.

Det undrer mig... - den mystiske afstribning i starten af Firskovvej fra, hvor det korte stykke cykelsti ender, og op forbi p-pladsen ind mod Nærumbanen. Den synes ikke at være i overensstemmelse med nogle af vejreglernes afstribningsmåder og kan lokke bilister til at tro, at cyklister skal holde sig bag striberne - så de ender i græsrabatten efter p-pladserne.

Det bør ændres, således at det er tydeligt, at der er cyklistkørsel på kørebanen, herunder evt. med skiltning.

- den abrupte måde, de nye cykelstier på Nørgaardsvej ender på begge sider af jernbaneoverskæringen ved Nørgaardsvej station.

Såfremt der ikke hurtigt sker en ombygning af selve jernbaneoverskæringen, så cykelstierne føres hele vejen over, bør ud cykelstierne have en mere jævn sammenfletning med kørebanen og markering heraf på denne.

Der er godt nok sat skilt op, når man kommer fra Firskovvej, men det er vi ikke sikre på, at mange bilister læger mærke til, da deres opmærksomhed nok mere er på overskæringen.

Forklaring fra Lyngby-Taarbæk Kommune

Christine Hammer Jespersen, der er chef for Trafik og Mobilitet svarer:

"Forlængelsen af Firskovvej giver trafikanterne et nyt bindeled mellem Klampenborgvej og Jægersborgvej. Med den nye vejforbindelse sikrer vi, at trafikken kan afvikles fornuftigt, når anlægsarbejdet i forbindelse med letbanen går i gang, og letbanen er i drift.

Den eksisterende Firskovvej er omdannet fra en lukket vej til en trafikvej, hvilket har påvirket antallet af parkeringspladser, som er ændret fra vinkelret parkering til længdeparkering for at skabe plads til cyklisterne og fodgængere, så det bliver sikkert og trygt på vejen.

Langs forlængelsen og det brede stykke af Firskovvej er der etableret cykelstier, mens det på det smallere stykke af Firskovvej mellem Nørgaardsvej og Klampenborgvej ikke har været lige så let at finde den nødvendige plads til at sikre cyklisterne.

Derfor var det oprindeligt planlagt, at der skulle etableres delt sti langs nordsiden, kantbaner forbi skråparkeringen i sydsiden og cykelbane fra nr. 4 frem til Nørgaardsvej.

Grundejerne i nordsiden har indgået aftale med kommunen om, at man kan anvende en del af deres grund til at sikre plads til den delte sti fra Nørgaardsvej frem til og med nr. 5. På strækningen fra nr. 5 og frem til "Cirkuspladsen" krævede anvendelsen af det fredede areal til fortov en dispensation fra Ermelundsfredningen, men den blev desværre ikke blev imødekommet.

På den baggrund blev det besluttet ikke at etablere cykelfaciliteter i begge sider på strækningen ud for fredningen for at sikre, at bilister og cyklister sammen kunne passerer hinanden på et bredere kørespor end, hvis der var afmærket for cyklister i den ene side af vejen.

Ud for skråparkeringen på Firskovvej ved Klampenborgvej er der efterfølgende etableret en punkteret kantlinje for at lede trafikken i kurven og sikre lidt afstand til træerne og de parkerede biler på skråparkeringen.

FAKTA Ny serie: Det undrer mig?

Er der også noget der undrer dig, når du færdes rundt i Lyngby-Taarbæk Kommune, så prøver vi at finde svaret for dig?

Skriv til:

dgo.red@sn.dk

Ny serie: Det undrer mig? Kantbanen er punkteret og ikke afmærket med cykelsymboler, hvorfor den ikke skal forveksles med en cykelbane. Køresporet er på strækningen 3,4 m bredt mellem midtlinjen og den punkterede kantbane, og både cyklister og bilister må overskride kantbanen, hvis det er nødvendigt.

Kommunen har anket fredningsnævnets afgørelse om afslag på etablering af fortov inden for fredningen, men i denne midlertidige ombygning, som skal fungere indtil Helhedsplan for Firskovvejsområdet implementeres, er det ikke muligt at etablere bedre faciliterer for cyklisterne på denne strækning af Firskovvej.

Til gengæld er der etableret fortov og cykelsti på Nørgaardsvej fra Firskovvej og til umiddelbart syd for banen.

Her gennemfører Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Banedanmark og Lokaltog en udvidelse af baneoverkørslen for sikring af cyklister over banen.

Projektet ledes ad Banedanmark og forventes udført i løbet af foråret. Da krydsningen af Nærumbanen således endnu ikke er forberedt til det bredere vejforløb, har det været nødvendig midlertidigt at gennemføre tiltag, så cyklisterne kommer ud på kørebanen og kan krydse banen som tidligere sammen med bilerne. Vi håber på cyklisternes tålmodighed, indtil udvidelsen af baneoverkørslen er færdig.

Vi er opmærksomme på, at cykelstierne ikke alle steder fremstår med en jævn overflade. Det skyldes, at der udestår udlægning af det øverste lag asfalt på cykelstierne, så de bliver mere jævne at køre på. Dette forventes udført i maj, når temperaturen er højere," skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i sit svar.