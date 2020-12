?Mit arbejde? er en voldsom, vild og vigtig bog.

Det svære moderskab

Det Grønne Område - 08. december 2020 kl. 06:00 Af Lea Fløe Christensen Kontakt redaktionen

anbefaling 'Mit arbejde' er en fortælling om moderskab. Om kroppen, identiteten, klaustrofobien, bekymringerne, vasketøjet.

Ordet fødselsdepression står ikke nævnt. Men sikkert er det, at bogen kredser om det svære moderskab, det, hvor bekymringer fylder mere end babysalmesang, hvor fødslen ikke er det famøse lykkeligste øjeblik, men et overvældende smertedyb.

Bogen er opbygget som mange begyndelser, fortsættelser og slutninger, og fortælleren har spaltet sig i et 'jeg' og et 'Anna' - begge nye mødre. Vi er med til gruppeterapi, på barselsgangen, ved vasketøjet, ved skrivebordet.

Der er kommet et hav af skønne, kloge og ærlige romaner de seneste år om hvor vildt, hårdt, forandrende det er at blive mor.

Derfor gik jeg nok til denne nye mursten med en vis skepsis: har vi ikke allerede hørt historien om, at det gør vanvittig ondt at føde, at man skal tørre virkelig meget havregrød op, når man har små børn, og at det kan være vildt kedeligt at putte børn?

Denne bog er noget helt andet. Den er voldsom og vild, men samtidig er det simpelthen den vigtigste bog, jeg har læst i år, ja måske i årevis.

Kan genkende sig selv

Man skal læse bogen, hvis man vil have et indblik i den skelsættende oplevelse, det kan være at blive mor - for de mange kvinder, hvor moderskabet ikke starter rosenrødt.

Jeg tror, de fleste mødre kan genkende noget i bogen - for mig som klaustrofobisk anlagt for eksempel dette:

"Hvordan træder en kvinde bort fra sin graviditet? Hvordan kan hun få den på afstand for at få vejret, for at fatte omfanget af det, der sker? Svaret er, at det kan hun ikke. Der er ingen pause for den gravide kvinde. Hun er nærværende i skabelsen konstant."

Passager som denne er decideret brugslitteratur, synes jeg. For hvor ville jeg gerne have været opmærksom på dette faktum, før jeg blev gravid.

Ikke fordi jeg så ikke ville have haft børn, men jeg ville måske bedre have forstået omfanget, før jeg pludselig følte det på egen, proppede krop.

Temaet med moderskabets ærlige betragtninger kan også findes i andre skønne morbøger som for eksempel Monica Isakstuens 'Raseri', Hanne Højgaard Viemoses 'Mado' og Kjersti Anesdatter Skomsvolds 'Barnet'.

Titel: Mit arbejde

Forfatter: Olga Ravn

Udgivelsesår: 2020