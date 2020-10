Marcel Rømer havde ikke noget at klappe af. Foto: ©Anders Kjærbye

Det startede som et eventyr, men endte som en tragedie

Lyngby lignede længe en vinder i superligakampen mod Vejle, men en udvisning og et målmandsdrop betød et nyt nederlag

Det Grønne Område - 18. oktober 2020 kl. 18:51 Af Mikael Østergaard

Lyngby måtte til udekampen mod Vejle undvære Frederik Winther og Frederik Gytkjær, men det var ikke til at se på spillet. I de første 25 minutter diskede Lyngby op med sæsonens hidtil bedste spil. Mathias Hebo, Victor Torp, Christian ’Greko’ Jacobsen og Kasper Enghardt sad på midtbanen, Jens Martin Gammelgaard og Brian Hamalainen stødte godt med frem, forsvaret lukkede totalt af for Vejles normalt farlige angribere og Emil Nielsen spredte skræk og advarsel i front. Det gav føring allerede i det 9. minut, da Rasmus Thellufsen med en aflevering bagud i feltet fandt en fremstormende Emil Nielsen, der bankede bolden i modsatte sidenet. Så var kursen lagt, og det burde have været 2-0 fire minutter senere, da Emil Nielsen vristede sig fri af sin modstander inde i feltet, men hans halvforkølede afslutning gik forbi fjerneste stolpe. Omkring den halve time måtte Christian ’Greko’ udgå med en ankelskade, og det blev dyrt. Som tovejs-spiller er ’Greko’ ekstremt vigtig i Lyngbys formation, og med ham ude af spillet overtog Vejle styringen. Det gav to gode muligheder til hjemmeholdet, og et minut før pausen gik det galt. Thomas Mikkelsen diskede op med en super redning på en langskud af Ylber Ramadani, men Saeid Ezatolahi var først over returen og sendte bolden i nettet til 1-1.

Marcel Rømer så rødt Lyngby kom skidt ud til 2. halvleg, hvor der stod Vejle på det meste, men Lyngby-forsvaret og Thomas Mikkelsen var på plads, når det trak op til noget farligt. Efter 57 minutter fik Lyngby for alvor kniven for struben, da Marcel Rømer blev udvist efter sit andet gule kort. Det første blev uddelt i 1. halvleg, hvor Marcel Rømer hev en modstander i fremdrift i trøjen. Komplet unødvendigt, eftersom det skete midt på banen. Marcel Rømer brugte heller ikke hovedet, da han stemplede en modstander, og så var det farvel og tak. Lyngbys svar var at udskifte Mathias Hebo, der efter en god start forsvandt ud af billedet, og Rasmus Thellufsen med Kevin Tshiembe og Magnus Warming. Recepten virkede. Trods en mand i undertal kæmpede Lyngby sig tilbage, ikke mindst takket være opportunistiske Magnus Warming, der sprintede og driblede fra Vejle-forsvaret og skabte et par farlige chancer med sine gode indlæg. Belønningen kom i det 63. minut. Brian Hamalainen sendte et frispark helt over i modsatte side, hvor Nicolai Geertsen med en følt inderside sendte bolden på tværs til Jens Martin Gammelgaard, der nemt kunne sende bolden over stregen til 2-1. Målet var kulminationen på en fin indsats af Lyngby-debutanten. Jublen havde dårligt lagt sig, så stod det 2-2 efter et målmandsdrop. Normalt sikre Thomas Mikkelsen kunne ikke holde et ufarligt langskud, og Jacob Schoop var først over returbolden, som han bankede op i nettaget. Nedturen blev total fem minutter senere, da Vejle-backen Malte Amundsen afsluttede en dribletur med at kanonere bolden op i nærmeste målhjørne til 3-2. Et flot, flot mål. Trods Vejle-dominans troede Lyngby stadig på chancen. Nicolai Geertsen blev sendt op i angrebet, og da Magnus Warming efter endnu en gang at have drevet gæk med Vejle-forsvaret sendte bolden på tværs til Emil Nielsen, lurede udligningen. Men Emil Nielsens afslutning gik over mål.

Kan Lyngby rejse sig? Set over hele kampen var Vejles sejr fortjent. Alligevel var nederlaget en bille pille at sluge for Lyngby. To gange var Lyngby foran, og havde det ikke været for Christian ’Greko’ Jacobsens skade, Marcel Rømers dumhed og Thomas Mikkelsens drop kunne resultatet være blevet et andet. Nu bliver det svært at rejse sig til fredagens kamp mod OB på Lyngby Stadion. Og svært at stable et slagkraftigt mandskab på benene. Med Marcel Rømer og André Riel i karantæne og med ’Greko’, Frederik Gytkjær og Frederik Winther måske stadig ude med skader skal cheftræner Christian Nielsen trække en hvid kanin op af hatten. Det må blive med Magnus Warming på banen fra start.