Ud fra de oplysninger, man har givet biblioteket, vil litteraturformidlere finde et udvalgt af bøger, som man måske ikke selv ville have valgt, men som matcher ens opgivne ønsker.

Det skræddersyede bibliotek

Er du til fantasy, digte, faglitteratur, biografier eller slægtsromaner? Læser du primært for at bliver underholdt eller for at lære nyt om andre lande? Måske du synes at humor og viden er vigtigst for dig, når du vælger en bog.