På Lyngby Station er der allerede flere steder opsat overvågning. Foto: Signe Steffensen

Det skal stoppe uro og vold i det centrale Lyngby

Politiet sætter overvågningskameraer op flere steder midt i Lyngby. Kameraerne er en del af den såkaldte Tryghedspakke, som Folketinget vedtog den 6. december 2019

Det Grønne Område - 19. august 2021 kl. 11:45

Sidste år skrev Det Grønne Område ved flere lejligheder om unge, der skabte utryghed i området omkring Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgade.

Nordsjællands politi skruede i den forbindelse op for patruljeringen i området, og SSP var næsten dagligt på gaden for at tale med de unge.

Alligevel påpegede mange læsere, at de savnede yderligere handling.

Den kommer så nu. Som et led i regeringens Tryghedspakke har Rigspolitiet udvalgt det centrale Lyngby som et indsatsområde, hvor der skal opsættes overvågningskameraer. Rigspolitiet har bevilliget 10 kameraer, der skal fordeles omkring Jernbanepladsen, Lyngby Hovedgade og Johannes Fogs Plads, Kulturtorvet.

Den konkrete placering af kameraerne er endnu ikke fastlagt. Men der er et ønske fra forvaltningens side om, at de ikke bliver for synlige i bybilledet, og derfor er de lige nu i dialog med Rigspolitiet om en mere diskret placering i bybilledet. Det fremgår af denne uges dagsorden for Teknik. og Miljøudvalget.

Politiinspektør, Svend Foldager fra Nordsjællands Politi tror dog ikke, at mange ville bemærke de opsatte kameraer, da flertallet holder blikket på stueplan, når de bevæger sig rundt i byen. Men han håber på, at kameraerne kan være med til at øge trygheden i området.

"Vi har haft eksperter ude at se på området, så kameraerne bliver sat op i de rigtige vinkler, der hvor vi ved, at de kan have den største effekt, og det er blandt andet området omkring Lyngby Station og Kulturtorvet. De virker jo bedst, der hvor folk ved, at de er der, så de måske tænker sig om en ekstra gang," siger Svend Foldager.

Kameraerne bliver placeret på flere strategiske steder i den centrale del af Lyngby, hvor der tidligere har været anmeldelser om uro.

"De forhindrer ikke den spontane kriminalitet, men der kan man så bruge kameraerne i opklarings øjemed," siger Svend Foldager.

Opsætningen af kameraerne kommer til at ske i løbet af de kommende måneder.