Det siger Gladsaxes borgmester om Lyngbys nej til bus på Ring 4

Bliver det realistisk at få BRT-buslinjen på Ring 4 til at gå helt til Lyngby Station, selv om Lyngby-Taarbæk ikke vil være med? Det svarer Trine Græse på.

Intet er aftalt endnu, men som Gladsaxes borgmester og formanden for letbanens Borgmesterforum, Trine Græse (S), ser det, er der ikke noget til hinder for, at en kommende BRT-bus på Ring 4 kører til Lyngby Station - også selv om Lyngby ikke er med til at finansiere bussen.