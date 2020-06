Se billedserie ?Vi er rigtigt glade for aftalen, det skal ikke være nogen hemmelighed,? siger FIL?s Anni Frisk. Foto: Lars Schmidt

Det lokale idrætsliv får to mio. kroner til udvikling

Fokus på børn og unge, teeagepiger og udendørsaktiviteter i ny partnerskabsaftale

Det Grønne Område - 08. juni 2020

Med samlet to millioner kroner til indsatser og initiativer, der skal styrke det lokale idræts- og foreningsliv, har kommunen, idrætsforeningerne og DGI Storkøbenhavn indgået en fire-årig aftale.

Aftalen har et særligt fokus på børn og unges mulighed for at deltage i motions- og idrætsaktiviteter samt på mulighederne for at fremme motion og bevægelse i naturen og byrummet.

"Vi er rigtigt glade for aftalen, det skal ikke være nogen hemmelighed. At det så måske er et uheldigt tidspunkt, den er faldet på plads, er en anden sag, men der er forhåbentlig et liv efter krisen her. Det er for tidligt at sætte mere konkrete ord på mulighederne, for det er foreningerne, der skal være med til at udtænkte projekterne," siger Anni Frisk, der som formand for Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune er en af aftaleparterne.

Flere i bevægelse En anden er kommunen, hvorfra borgmester Sofia Osmani (K) peger på værdien af den lokale idéudvikling.

"De bedste løsninger opstår, når foreningerne og deres unge medlemmer inddrages. Det er dem, der ved, hvad der skal til for, at vi lykkedes med at nå målene i Idræts- og Bevægelsesstrategien," siger hun blandt andet i pressemeddelelsen om aftalen.

FAKTA Strategierne

De tre partnere går ind i det nye samarbejde med strategisk mål:

Lyngby-Taarbæk Kommunes nye Idræts- og Bevægelsesstrategi beskriver en række konkrete tiltag og indsatser, som det nye partnerskab vil kunne understøtte.

DGI Storkøbenhavn har i perioden 2019-2023 søsat en satsning, der skal styrke foreningerne som ramme for idræt og fællesskab for børn og unge.

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk har i 2020 lanceret en ny strategi, der skal styrke det lokale forenings- og idrætsliv.

Man kan læse hele partnerskabsaftalen på kommunens hjemmeside. "Den nye partnerskabsaftale skal være med til at styrke samarbejdet, så flere børn og unge får lyst til at bevæge sig både inde og ude. Vores idrætsfaciliteter skal være mere fleksible, rumme flere sportsgrene og summe af liv. Og vores fantastiske natur skal inspirere til endnu mere fællesskab og bevægelse blandt børn og unge," supplerer formanden for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, Mette Schmidt Olsen (K).

Høje forventninger Aftalen indebærer, at udvalgte lokale foreninger vil blive tilbudt et skræddersyet udviklingsforløb. Det kan for eksempel handle om hjælp til at rekruttere trænere og frivillige.

"DGI er foreningernes udviklingshus, og vi vil rigtig gerne hjælpe idrætsforeningerne med at lykkes i deres nærområde. Med partnerskabet er barren sat rigtig højt i Lyngby-Taarbæk Kommune," mener Charlotte Bach Thomassen der er formand i DGI.

Anni Frisk peger på, at alle også er enige om, at der skal gøres en særlig indsats for at fastholde og tiltrække teenagepiger til foreningslivet. Langt færre piger end drenge dyrker foreningsidræt, og pigernes deltagelse markant, når de bliver teenagere. Med aftalen får foreninger, som ønsker at arbejde målrettet med denne udfordring, mulighed for at deltage i et udviklingsforløb, der sigter på at udvikle tilbud målrettet pigerne.

"Vi har øremærket 100.000 kroner til det formål. Nu skal der så laves retningslinjer for hvordan og hvem, der kan søge pengene. Når det er sket kan vi få sat gang i arbejdet," slutter hun.