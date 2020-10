Det grønne områdes artikel om overløb fra kloakken til naturen i sidste uge.

Det koster dyrt at undgå, at kloakkerne løber over

Man kan ikke styre regnen, der altid vil være en faktor, så længe kloak- og regnvand blandes sammen, siger bestyrelsesformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning, Peter Linde.

Det Grønne Område - 02. oktober 2020 kl. 16:00 Af Frank S. Pedersen

I sidste uge fortalte formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), om sit mål om nul overløb af spildevand ud i naturen. Et mål som Lyngby-Taarbæk Forsyning gerne deler og bliver en af de helt store spillere i forhåbningerne om at nå.

"Det er den vej, vi bevæger os, vi er i forvejen en af de forsyninger med de største ambitioner i Danmark," siger Peter Linde, der er bestyrelsesformand i det lokale forsyningsselskab.

"Det er direkte det, vi kæmper for med investeringer for op imod to milliarder kroner de næste ti år, så det er ikke bare snak."

Kan ikke styre regnen En kamp der foregår mod 100 år gamle kloakrør, klimaforandringer og trods alt begrænsede midler.

FAKTA LTF projekter

Frem til 2026 optimerer Lyngby-Taarbæk Forsyning spildevandssystemet for omkring 800 millioner kroner.



Forsinkelsesbassin ved Ålebækken.

Separering af regnvand i Stokkerup for at undgå overløb til Øresund.

Nye kloakledninger og regnvandsledninger i forbindelse med letbanearbejdet. Regnvandet skal ledes til Fæstningskanalen.

Reducere oversvømmelser og overløb i Lyngbys centrum - blandt andet ved at omdanne Fæstningskanalen til regnvandsbassin.

Regnvand fra Grønnevej og Byagervej ledes til søen i Virumparken.

Omkring Hummeltoften separeres regnvandet og ledes til Lyngby Sø.

I Bondebyen skal regnvandet separeres og ledes til et nyt "gadekær".



"Vi kan jo ikke blive ved med at fordoble vores investeringer, hver gang vi vil halvere overløbene. Og det kan ikke lade sig gøre at styre regnen. I stedet er det noget hele samfundet, os, politikkerne, borgerne og virksomhederne må stå sammen om. Det der skal til er separering af regnvand og spildevand ved kilden, lige fra nedsivningsanlæg ved private huse til det todelte kloaksystem vi laver inde i Lyngby med Fæstningskanalen," siger Peter Linde.

Tynde overløb Der i øvrigt ikke er så bange for at tale om overløb, der også er et middel for at undgå tilbageløb i kældre.

"Så længe spildevand og regnvand blandes sammen, så er naturen også en faktor. Men til gengæld kan man så sige, at jo mere skybrud, jo tyndere er koncentrationen af spildevand i et overløb. I forhold til den plan København og Gentofte havde tidligere på året om at lukke ufortyndet kloakvand direkte ud i Øresund for en halv million borgere, så taler vi om en faktor hundrede mindre i de naturskabte overløb, der vil komme fra lokale skybrud for eksempel i Ålebækken," forsikrer han.

Fakta

Hvad er et overløb?

For at undgå oversvømmelser er der visse steder i kloaknettet indbygget en nødforanstaltning, hvor vandet kan løbe ud i naturen, når kloakkerne ikke kan rumme regnvand fra voldsomme regnskyl.

Det kaldes et overløb, og der er tale om en blanding af spildevand og regnvand.