Fræsetoget er knap 44 meter langt og vejer 155 ton med fræsespånerne. Det har to fræsehjul og et slibehjul i hver side. Togets kørehastighed er max 70 km/t på danske skinner. Når det fræser skinner, kører det meget langsomt - kun op til 0,6 km/t. Foto: BaneDanmark

Artiklen: Det kommer til at larme: Skinnefræseren på Kystbanen

Arbejde med at fjerne revner i skinnerne til og fra Klampenborg fra 25. april

Skinnefræseren kører på kystbanen i april og begyndelsen af maj, hvor den vil fræse skinnerne, så de små revner forsvinder. Revner, der ellers ville kunne vokse sig så store, at de ville kunne forstyrre togdriften.

FAKTA Køreplanen

25.-26. april: Klampenborg-Rungsted Kyst

1.-2. maj: Klampenborg-Hellerup

2.-3. maj: Østerport-Klampenborg

3.-4. maj: Klampenborg-Skodsborg

4.-5. maj: Klampenborg-Skodsborg

Når fræseren er i gang, kører toget med under en kilometer i timen, og togets fræsehjul kan fræse over en millimeter af skinnen for hver passage.