Se billedserie Halfdan Nittegaard-Jensen er glad for 50?erhuset i Virum, men natursgasfyret synger på sidste vers og nu er spørgsmålet så, hvad alternativet skal være, og hvad der bedst kan betale sig.

Det gamle gasfyr skal snart udskiftes - men hvad er et godt alternativ?

Et energitjek blev en god anledning til at få gennemgået boligen i Virum og få styr på, hvilke energiforbedringer, der kunne betale sig, og hvilke der var helt unødvendige

Det Grønne Område - 08. februar 2021 kl. 08:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Da Halfdan og Mia Nittegaard-Jensen flyttede ind i huset på Furesø Parkvej i 2016, var de i første omgang optaget af at udbedre de fejl og mangler ved huset, der stod i tilstandsrapporten. Der var nogle døre og vinduer, der skulle skiftes, en skorsten, der skulle renoveres og nogle elinstallationer, der skulle opdateres.

Men ellers var huset sådan set til at flytte ind i. Villaen er lige som så mange andre ejendomme i Virum opført i 50'erne, og så har den siden fået en tilbygning i 2003.

"Vi var enige om, at det var her, vi skulle blive boende, så efter et par år begyndte vi at tænke i mulige forbedringer," siger Halfdan Nittegaard-Jensen.

Husets naturgasfyr er ved at være udtjent, og alternative varmekilder var oppe at vende. Også muligheden for at lave ekstra udvendig isolering kom på tale.

En dag blev Mia Nittegaard-Jensen opmærksom på, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilbød at betale halvdelen, hvis man fik et energitjek fra en uvildig energirådgiver. Og det syntes parret var en god lejlighed til at få professionelle øjne på huset.

"Det var en anledning til at få vendt nogle af de ideer, vi selv gik med f.eks. at udskifte flere vinduer eller isolere yderligere," siger Halfdan Nittegaard-Jensen.

Forud for mødet blev de bedt om at forberede sig ved at finde oplysninger om deres gasforbrug, elforbrug og husets historik.

Til energitjekket havde energikonsulenten medbragt en termograf, der kunne se husets varmetab udefra.

"Der blev vi opmærksomme på, at huset faktisk var efterisoleret, så det gav ikke så meget mening at begynde at isolere udvendigt," siger Halfdan Nittegaard-Jensen.

I stedet blev rådet at skifte nogle vinduer i kælderen, der ikke var tidssvarende.

Gas eller varmepumpe Men det helt store spørgsmål var husets varmekilde. Det gamle naturgasfyr trænger nemlig til at blive skiftet ud.

"Der har været nogen snak om fjernvarme i kvarteret, men der er ikke meget, der tyder på, at det bliver til noget lige foreløbigt. Vi har også set på muligheden for jordvarme, men det ville kræve, at vi gravede hele haven op, og økonomisk blev det også alt for dyrt. Så lige nu står valget mellem at udskifte det gamle naturgasfyr med et nyt eller investere i en varmepumpe," siger Halfdan Nittegaard-Jensen.

De har fået indhentet tilbud på begge dele, og den dyreste løsning er klart en luft-til-vand varmepumpe.

Derfor afventer parret lige nu Energistyrelsens Bygningspulje, der bliver frigivet i 1. kvartal af 2021, for hvis de kan få støtte til etableringen af en varmepumpe, så ser regnestykket helt anderledes ud.

"Vi holder også øje med de politiske vinde, der blæser lige nu. Det lader til, at der bliver flere afgifter på gas og færre på el, og hvis det sker flere gange over de næste 15 år, så er det også noget, vi skal have med i beregningerne," siger han.

Coronavenlig energi-rådgivning Lyngby-Taarbæk Kommune giver økonomisk tilskud til husejere, der melder sig til at få en husgennemgang. Ved besøget gennemgås dit hus af en energirådgiver fra Transition, som anbefaler energibesparende løsninger og udarbejder en plan, der passer til dine behov og dit hus.

Planen koster 2.500 kr. inkl. moms. Lyngby-Taarbæk Kommune betaler den første halvdel på 1.250 kr.

Kommunen lancerer nu også corona-venlig online husgennemgang - 1 times rådgivning for 250 kr. inkl. moms - kommunen betaler de resterende 1.000 kr. Inden rådgivningen beder rådgiveren dig sende oplysninger om dit hus, og så rådgives du om renoveringstiltag og tilskudsmuligheder, og kan guide rådgiveren rundt i huset via mobiltelefon eller tablet.

